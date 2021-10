Condannato in appello il “Gallo” troppo rumoroso

E’ stato ammonito anche il contadino che spesso usa il trattore a tarda notte, non essendo stata accolta la sua linea difensiva, secondo la testimonianza del vicino che ha acquistato il terreno accanto all’azienda agricola.

Il “Gallo” troppo rumoroso dovrà lasciare la fattoria in Tirolo, in Austria perchè con il suo canto disturba i vicini. Il Tiroler Tageszeitung, racconta che il Gallo in qualsiasi ora del giorno e della notte canta provocando i tre cani che sentendolo abbaiano in continuazione.

I giudici chiamati in causa dai vicini hanno stabilito in seconda istanza, che anche abitando fuori al centro abitato dopo le 22 si abbia diritto alla tranquillità. A questo punto il Gallo dovrà lasciare definitivamente la fattoria.