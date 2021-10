Elezioni amministrative, chiusi i seggi, al via lo spoglio: primi Exit poll

Chiusi i seggi, al via lo spoglio delle schede, ci sono i primi exit poll: a Roma e Torino avanti il centrosinistra, a Trieste parità

Ai ballottaggi per le elezioni comunali di Torino, in base al I exit poll Consorzio Opinio Italia per Rai, il candidato del centrosinistra Stefano Lo Russo è al 56-60% mentre il candidato di centrodestra Paolo Damilano è al 40-44%. (copertura del campione 80%). Il candidato del centrosinistra, Roberto Gualtieri, è in testa con il 59-63% sul candidato del centrodestra, Enrico Michetti, con il 37-41% al ballottaggio per l’elezione del sindaco di Roma, secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione dell’80%.

Mentre, sempre in base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura dell’80%, al ballottaggio per l’elezione del sindaco di Trieste, il primo cittadino uscente di centrodestra, Roberto Dipiazza, è al 48-52% mentre il candidato di centrosinistra Francesco Russo è al 48-52%.

Affluenza di oggi

Alla chiusura dei seggi per i ballottaggi, quando sono noti i dati relativi a 31 comuni sui 63 raccolti dal Viminale, l’affluenza alle urne alle ore 15 di oggi va attestandosi al 48,95%. Al primo turno alla stessa ora era stata del 58,35 %. Dunque è di ben dieci punti percentuali il calo di affluenza e la disaffezione alle urne che si era già registrata in maniera forte quindici giorni fa, al primo turno.

Aggiornamenti

La prima proiezione Opinio italia per la Rai vede Gualtieri, candidato del centrosinistra a Roma al 59,1% mentre Enrico Michetti, candidato del centrodestra si ferma al 40.9%. E’ già festa al comitato elettorale di Stefano Lo Russo. Dopo appena 260 sezioni scrutinate, su 919, è scattato l’applauso dei militanti del centrosinistra presenti negli uffici di piazza Delpiano. Il candidato sindaco di Torino è al momento al 58% delle preferenze contro il 41% dello sfidante di Torino Bellissima e del centrodestra, Paolo Damilano. L’arrivo di Lo Russo è atteso da militanti e sostenitori e dai vertici locali del centrosinistra.