Tampone gratis in Piemonte per i lavoratori in attesa di Green pass

Dal 23 ottobre, in Piemonte, tamponi gratuiti per i lavoratori che si sono appena vaccinati o hanno aderito alla campagna e sono quindi in attesa del Green pass, questo quanto stabilito dalla Regioni.



Ci sarà accesso diretto agli hotspot pubblici delle Asl esibendo il certificato vaccinale e autocertificando di essere un lavoratore. Cirio, il presidente della Regioni Piemonte, e l’assessore alla Sanità Icardi, hanno spiegato che in Piemonte, ci sono 300 mila persone in età lavorativa che non hanno ancora aderito alla vaccinazione, “per questo metteremo a disposizione come incentivo la possibilità di sottoporsi gratuitamente al tampone”.