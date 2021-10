Canarie, vulcano La Palma è in eruzione da 1 mese: 2mila edifici devastati

Da circa un mese il nuovo vulcano sta eruttando buttando fuori tantissima lava, a sud di La Palma, nelle Canarie

Sta eruttando da un mese il nuovo vulcano sorto nella catena Cumbre Vieja, a sud di La Palma, nelle isole Canarie. Il vulcano ha già buttato fuori oltre 80 milioni di metri cubi di lava devastando 1.956 edifici, coprendo 763 ettari di terreno. Per fortuna, non ci sono vittime, come riporta Copernicus, programma che si occupa di osservare la Terra dell’Unione Europea.

La parte di lava sinora più attiva, e la cui distanza dal mare è di circa 160 metri, ha frenato la sua corsa, viaggiando a due metri all’ora. Il presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, ha detto che la colata lavica sta passando per il quartiere di La Laguna e potrebbe arrivare entro oggi al mare.

Intanto il direttore generale della Guardia Civil, María Gámez, andrà oggi a La Palma per controllare quanto sta accadendo, nonché incontrare i delegati in zona, che si stanno occupando di coordinare le operazioni di sicurezza.

Il ministro degli Interni, Fernando Grande-Marlaska, nel corso di una sua visita sull’isola ha comunicato che lunedì saranno inviati al governo delle Canarie 10,5 milioni di euro per finanziare il trasferimento delle persone che hanno subìto danni dal vulcano La Palma.