Seul avverte: Nordcorea ha lanciato missile da un sottomarino

Il governo sudcoreano ha comunicato che il missile testato dalla Corea del Nord è partito da un sottomarino. Proseguono le indagini

Il governo sudcoreano ha annunciato il missile testato da Pyongyang sarebbe partito da un sottomarino. Il lancio è avvenuto alle 10:17 da un luogo sito nei pressi di Sinpo, che si trova nella provincia meridionake di Hamgyong.

«Il nostro esercito ha rilevato un missile balistico a corto raggio non identificato, sarebbe un SLBM (Submarine-launched ballistic missile, ndr) lanciato dalla Corea del Nord», spiega il governo della Corea del Sud.

Seul avvisa, inoltre, che «le autorità di intelligence della Corea del Sud e degli Stati Uniti stanno attualmente conducendo un’analisi approfondita per quanto riguarda ulteriori dettagli sul missile».

Questo lancio è occorso mentre i principali delegati nucleari di Corea del Sud, Usa e Giappone sono a Washington per discutere di come far tornare Pyongyang al tavolo delle trattative tra aiuti umanitari e incentivi.

La Corea del Nord sta continuando a rafforzare il proprio armamentario, come provano i recenti test sui missili. Oggi, a Washington, ci sarà un incontro tra rappresentanti di Usa, Giappone, Corea del Sud, per elaborare una strategia comune sulla Corea del Nord.