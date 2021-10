Mali, donna uccisa da militari francesi durante blitz antiterrorismo

Durante un blitz antiterrorismo in Mali, i militari francesi hanno colpito una donna in un’area in cui avevano individuato «elementi di un gruppo terroristico armato».

Durante un blitz antiterrorismo, i militari francesi hanno “neutralizzato” una donna, in Mali. I soldati, nella zona a est di Gossi, in cui è morta la donna, avevano individuato «elementi di un gruppo terroristico armato». È quanto ha comunicato oggi lo Stato Maggiore francese, spiegando che si è provveduto a seppellire la salma della donna, non identificata, dopo quanto avvenuto ieri.

Da quanto ricostruito, i soldati francesi stavano accompagnando “un’unità maliana” e durante l’operazione hanno intercettato «due persone a bordo di una moto», le quali, «alla vista dei soldati francesi e maliani» hanno lasciato il veicolo e fuggendo in “un bosco“. Non lontano dalla moto i militari hanno rinvenuto un «fucile d’assalto, munizioni e uno zaino militare».

Nell’inseguimento i soldati hanno «esploso quattro colpi di avvertimento» contro una delle due persone che stavano fuggendo. Una di loro si è «girata in modo brusco verso i soldati» intervenuti.

In seguito, tuttavia, i militari sono venuti a conoscenza del fatto «che si trattava di una donna» sconosciuta agli «abitanti del villaggio più vicino». Il comando di Barhane ha aperto un’indagine sulla vicenda.