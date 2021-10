L’amministrazione Biden vuole la riapertura del consolato di Gerusalemme

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato mercoledì scorso che l’amministrazione Biden intende portare avanti il ​​suo piano di riapertura del consolato di Gerusalemme nonostante l’opposizione israeliana a tale mossa.

Blinken ha ribadito un impegno che aveva preso mesi fa cioè quello di ricostituire il consolato chiuso da Donald Trump nel 2018. Blinken ha parlato in una conferenza stampa a Washington con il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid e lo sceicco degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, ma non si è espresso su una data per la riapertura del consolato, tema delicato che metterebbe a dura prova le relazioni con il nuovo governo di Israele.”Andremo avanti con il processo di apertura di un consolato come parte dell’approfondimento di quei legami con i palestinesi”, ha detto Blinken al Dipartimento di Stato. L’amministrazione Biden ha cercato di riparare i rapporti con i palestinesi che sono stati gravemente danneggiati sotto Trump. Il consolato è stato inglobato nell’ambasciata degli Stati Uniti che è stata trasferita a Gerusalemme da Tel Aviv nel 2018 da Trump, un capovolgimento della politica statunitense di lunga data acclamata da Israele e condannata dai palestinesi. L’amministrazione Biden afferma che riaprirà il consolato lasciando al suo posto l’ambasciata. Israele considera tutta Gerusalemme la sua capitale. I palestinesi invece vogliono Gerusalemme Est come capitale dello stato che reclamano, presada Israele nella guerra del 1967.

Blinken ha risposto a una giornalista dopo l’ incontro trilaterale che ha segnato l’ultimo tassello dell’adesione dell’amministrazione Biden ai cosiddetti accordi di Abramo, che sono stati ampiamente visti come un successo diplomatico per Trump. Gli Emirati Arabi Uniti sono stati il ​​primo di quattro stati arabi che si è mosso alla fine dello scorso anno per normalizzare le relazioni con Israele dopo decenni di inimicizia. Bahrain, Sudan e Marocco hanno presto seguto l’esempio. I Funzionari palestinesi hanno affermato di sentirsi traditi dai loro fratelli arabi per gli accordi con Israele . Alcuni critici hanno affermato che Trump ha promosso il riavvicinamento arabo con Israele ignorando le aspirazioni palestinesi allo stato.

I funzionari dell’amministrazione Biden hanno affermato che gli accordi di Abramo non sostituiscono una soluzione a due stati tra israeliani e palestinesi, un principio della politica degli Stati Uniti a cui il presidente democratico è tornato dopo che Trump si era allontanato. Ma i funzionari statunitensi hanno affermato che le condizioni non sono giuste per premere per una ripresa dei colloqui di pace israelo-palestinesi, falliti nel 2014. Washington è stata riluttante a intraprendere qualsiasi azione che potesse indebolire un governo israeliano che considera più cooperativo di quello guidato da Benjamin Netanyahu, che è stato spodestato a giugno. La riapertura del consolato, tuttavia, accenderebbe le tensioni tra Washington e il suo stretto alleato in Medio Oriente. Israele ha detto che si opporrà alla mossa, affermando la sua sovranità su Gerusalemme e sostenendo che il governo del primo ministro di estrema destra Naftali Bennett sarebbe destabilizzato dalla reintroduzione di un punto d’appoggio diplomatico per i palestinesi in città.