Unicef, preccupati per la violazione dei diritti dei bambini in Afghanistan

Due ragazzi di 17 anni uccisi in un attacco alla moschea di Kandahar, in Afghanistan. Unicef, “preoccupato per l’aumento delle vuolazioni dei diritti dei bambini”

“Secondo le notizie ricevute, due ragazzi di 17 anni sarebbero stati uccisi in un attacco a una moschea a Kandahar durante le preghiere di venerdì scorso. L’Unicef è profondamente preoccupato per l’aumento di gravi violazioni dei diritti dei bambini in Afghanistan”. Lo ha dichiarato il una nota il portavoce dell’Unicef in Afghanistan, Andrea Iacomini. ”

L’attacco di Venerdì mattina è avvenuto a Kandahar, la seconda città più grande dell’Afghanistan. L’attacco è avvenuto mentre era in corso la preghiera del venerdì: il funzionario di un ospedale della città ha detto a Reuters che sono morte 35 persone e almeno 68 sono rimaste ferite. Un giornalista locale racconta che i testimoni parlano di tre attacchi suicidi: una persona si sarebbe fatta esplodere all’ingresso della moschea e altre due avrebbero azionato il detonatore al suo interno. Per ora l’attentato non è stato rivendicato da nessun gruppo. Secondo il corrispondente di BBC in Afghanistan, Secunder Kermani, c’è il forte sospetto che l’attacco sia stato compiuto da membri dell’ISIS-K, la divisione afghana dello Stato Islamico.

“I bambini devono essere protetti. I bambini non devono pagare questo conflitto al prezzo della loro infanzia. Questa notizia si aggiunge ad un quadro economico finanziario del paese davvero preoccupante. Il sistema sanitario è al collasso e la mancanza di acqua continua a piegare molte province”, ha aggiunto.

”Unica nota positiva la decisione della leadership talebana di supportare la ripresa delle vaccinazioni porta a porta contro la poliomielite – ha affermato Iacomini. L’OMS e l’UNICEF accolgono positivamente la decisione della leadership talebana di supportare la ripresa delle vaccinazioni porta a porta contro la poliomielite in Afghanistan. La campagna di vaccinazione comincerà l’8 novembre e sarà la prima in oltre tre anni a raggiungere tutti i bambini in Afghanistan. Di questi circa 3,3 milioni di bambini in alcune parti del paese che prima non avevano accesso alle campagne di vaccinazione. È stata inoltre concordata una seconda campagna di vaccinazione contro la polio che avverrà in contemporanea con la campagna lanciata dal Pakistan contro la polio, prevista per dicembre. “Questo è un passo estremamente importante verso la direzione giusta”, ha dichiarato Dapeng Luo, Rappresentante dell’OMS in Afghanistan”. Con solo un caso di poliovirus selvaggio riportato finora nel 2021, l’Afghanistan ha l’opportunità di eradicare la polio.