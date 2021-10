13 alunni positivi al Covid, scuola chiusa e il governatore accusa: quasi tutti figli di no vax

La scuola è stata chiusa fino a lunedì dopo la scoperta di un folto gruppo di alunni positivi al coronavirus, Il governatore Vincenzo De Luca non nasconde la sua rabbia: erano quasi tutti figli di adulti che hanno deciso di non vaccinarsi

Un nuovo focolaio Covid ha portato alla chiusura dell’istituto Comprensivo Di Giacomo-Santa Chiara fino alla data del 25 Ottobre. Una misura resa necessaria dopo la scoperta di tredici alunni e cinque insegnanti della scuola positivi al coronavirus. La notizia è stata confermata nella giornata di ieri 19 ottobre 2021 dal governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha oltretutto specificato che gli alunni coinvolti, sono quasi tutti figli di adulti non vaccinati.

In proposito De Luca, come d’altronde ci si aspetta anche dal suo “personaggio” non è riuscito a trattenere la sua indignazione parlando del comportamento di questi genitori come di “esempio drammaticamente lampante di cosa può succedere in presenza di genitori irresponsabili che mettono a grave rischio la salute dei propri figli e, contestualmente, quella degli altri alunni che frequentano la scuola, e di intere famiglie. E’ questo l’atteggiamento irresponsabile e incivile di chi si ostina ancora a non vaccinarsi, e magari pretende che sia lo Stato a pagargli i tamponi”.

Adesso si procederà, divenuta la chiusura effettiva, alla disinfezione e sanificazione di tutti i locali dell’Istituto nella speranza per gli alunni, che la scuola possa realmente riaprire la prossima settimana.