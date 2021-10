Covid in Russia, nuovo record di morti: Putin ferma il lavoro fino al 7 novembre

L’appello di Putin: “Vaccinatevi” e dopo settimane di continui contagi in aumento, è arrivato lo stop per nove giorni delle attività produttive e smart working per un terzo dei dipendenti

La Russia ha registrato nuovamente un record nel numero dei decessi riconducibili al coronavirus. Sono stati segnalati 1.028 morti nelle ultime 24 ore. Viene così aggiornato a 226.353 il totale delle persone che si sono ammalate di coronavirus e che sono morte in Russia. Il record di casi giornalieri è di 34.073 nuovi contagi.

LEGGI ANCHE > No vax scrive frasi minacciose e invoca kamikaze contro i politici

Nel tentativo di contenere la diffusione del Covid-19 il vice primo ministro russo Tatyana Golikova ha proposto la sospensione dal lavoro a partire dal 30 ottobre fino al 7 novembre. Inoltre è stato chiesto alle aziende di far lavorare da remoto almeno un terzo dei propri dipendenti. Circa 45 milioni di russi, pari al 32% dei quasi 146 milioni di abitanti del paese, sono completamente vaccinati.