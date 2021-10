Bimba di 4 anni sparisce nella notte da un campeggio col suo sacco a pelo

Cleo Smith, 4 anni, è scomparsa dal campeggio Blowholes in Australia mentre si trovava in vacanza con i familiari

Cleo Smith, 4 anni, è sparita dal campeggio Blowholes in Australia, mentre si trovava in vacanza con i familiari. L’hanno vista l’ultima volta sabato alle ore 1:30 nella tenda con i genitori. Verso le 6:30, sua madre si è svegliata e la piccola non c’era più. La polizia si è detta molto preoccupata e ha diffuso le foto della bambina, del suo pigiamino e del suo sacco a pelo, che non si trova più. Hanno inoltre lanciato un appello a tutti i visitatori del camping affinché, se qualcuno ha notato qualcosa, contatti gli agenti.

La madre della bambina, Ellie Smith, ha detto che verso l’1:30 la figlia si è svegliata e le ha chiesto di avere un po’ d’acqua. Da quel momento non ha più visto la piccola. Si è infatti risvegliata alle 6:30 del mattino, ha visto che la tenda era aperta e che della bambina non c’era traccia.

«Tutti ci chiedono se abbiamo bisogno di qualcosa, ma l’unica cosa che vorremmo è riavere nostra figlia a casa», ha raccontato la donna ai media.

Sono quattro giorni che cercano la piccola sia via mare sia via terra, ma per ora nessuna traccia. Attualmente non vi sono ipotesi da parte degli inquirenti, ogni pista è aperta.