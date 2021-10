Previsioni Meteo DOMANI giovedì 21 ottobre | nuvole con piogge

Nella giornata di domani giovedì le previsioni meteo del 21 ottobre. Al nord coperture con rovesci sparsi. Al centro addensamenti in aumento in giornata. Al sud cieli prevalentemente sereni. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì giovedì 21 ottobre.

Nord:

Cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi sulle regioni alpine e sulla Liguria centro-orientale.

Centro e Sardegna:

Molte nubi compatte sulle regioni tirreniche peninsulari, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi ; estese velature sul resto del centro.

Sud e Sicilia:

Moderato maltempo sulla Campania, con rovesci o temporali sparsi; addensamenti compatti anche su Basilicata e Sicilia, con al più deboli piogge o rovesci; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del meridione.

Temperature:

Minime in diminuzione sulle aree alpine e prealpine in aumento in pianura padana, Sardegna, alta Toscana, sud peninsulare e Sicilia tirrenica, stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione sulle aree alpine e prealpine, Marche, Umbria, Lazio, aree interne di Abruzzo e Molise, Campania e Basilicata tirrenica, in aumento sul resto del paese.

Venti:

Venti moderati meridionali al centro-sud e pianura padana, con rinforzi di burrasca lungo le aree appenniniche centrosettentrionali; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da mossi a molto mossi il mar Ligure, , mar tirreno ed alto adriatico; generalmente mossi mare e canale di Sardegna e restante adriatico; da poco mossi a mossi stretto di Sicilia e ionio.