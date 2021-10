Salvini all’attacco sulla Lamborgese: “Deve dimettersi dopo assalto Cgil”

Per il leader del Carroccio la ministra è “inadeguata”. E sugli idranti idranti contro i manifestanti a Trieste “neanche in Cile e Venezuela”

Matteo Salvini torna ad accusare la ministra dell’Interno Luciana Lamborgese di incapacità e ne chiede le dimissioni. All’indomani della pesante sconfitta del centrodestra alle elezioni amministrative, il leader del Carroccio riporta il dibattito politico su quanto accaduto dieci giorni fa alla Cgil, con i manifestanti del No Green Pass ed esponenti di Forza Nuova che hanno preso d’assalto la sede nazionale del sindacato a Roma.

Secondo Salvini la ministra “in un Paese normale le dimissioni le avrebbe già date. Quando c’è stato l’assalto al Congresso degli Stati Uniti il ministro competente si è dimesso poco tempo dopo. Un assalto alla sede di un sindacato non può essere colpa della sfortuna” ha detto in una intervista ieri sera su Rete 4. E sui sospetti di un ritorno della Strategia della tensione paventato dall’alleata Meloni risponde: “Non sono un complottista, penso che ci sia qualcuno di inadeguato“.

Ma i problema non è solo relativo ai gravi eventi avvenuti alla manifestazione, secondo Salvini la ministra mostra inadeguatezza nel suo ruolo in diversi ambiti. “Ne stanno succedendo di tutti i colori, non parlo di migranti, di baby gang, parlo di quello che è accaduto la settimana scorsa, ci state facendo fare una figura meschina a livello mondiale, ministro si prenda le sue responsabilità“, ha detto il segretario della Lega nel suo intervento al Senato, dopo l’informativa di Lamborgese.

“Se non ha capito cosa stava succedendo è grave, se l’ha capito e permesso è ancora più grave” accusa. “Non basteranno alcune cartelle dattiloscritte da qualche solerte funzionario a far passare in secondo piano quella che è stata una debacle, ministro chieda aiuto a quest’Aula, a qualcuno che le può dare una mano, non viva con insofferenza la presenza del parlamento. Non scarichi sui suoi uomini, difenda i suoi uomini, a me piace chi non si nasconde dietro 25 pagine dattiloscritte” continua Salvini. “Vi pare normale che ci sia stata una manifestazione di parte e di partito il sabato prima del voto a Roma e lacrimogeni e idranti con le urne aperte a Trieste. Una cosa che neanche in Cile, in Venezuela“.