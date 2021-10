Bollettino coronavirus 21 ottobre, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 21 ottobre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Lazio 431 nuovi casi e 6 morti

“Oggi nel Lazio su 11968 tamponi molecolari e 21328 tamponi antigenici per un totale di 33296 tamponi, si registrano 431 nuovi casi positivi (+50), 6 i decessi (+2), 313 i ricoverati (-1), 50 le terapie intensive (+2) e 305 i guariti”. Così l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,2%. I casi a Roma città sono a quota 194. Necessario accelerare la somministrazione della terza dose. Rispetto alla scorsa settimana: Rt in lieve discesa a 0,85 e l’incidenza in lievissimo rialzo a 34,89 su 100mila abitanti” prosegue D’Amato.

Campania, cresce occupazione posti letto

Cresce per il secondo giorno consecutivo, in Campania, l’occupazione dei posti letto sul fronte del Covid: il bollettino dell’Unità di crisi segnala 23 pazienti ricoverati in intensiva (+2 rispetto a ieri) e 188 in degenza (+5). Due giorni fa i pazienti in intensiva erano 17. I nuovi positivi sono 355 su 25.245 test esaminati, con un tasso di incidenza all’1,40 contro l’1,71 del giorno prima. Due le nuove vittime, di cui una deceduta nelle ultime 48 ore.

Quasi trecento nuovi casi e 4 morti in Emilia-Romagna

Sono 294 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di oltre 30mila tamponi registrati. Ci sono però altri quattro morti: una donna di 83 anni in provincia di Modena, un uomo di 74 anni nel Ravennate, e due riminesi di 83 e 94 anni. Prosegue il calo dei casi attivi che scendono sotto quota 12mila. Di questi le persone in isolamento a casa perché non necessitano di cure ospedaliere sono il 97,3%. Stabile il numero dei ricoveri in terapia intensiva (31 come ieri), in leggero calo quelli negli altri reparti Covid che sono 283 (-13). In termini assoluti, la provincia con il più alto numero dei contagi è Bologna (70 casi, di cui 14 nell’Imolese), seguita da Tavenna (67) e Forlì-Cesena (37).

In Toscana altri 3 decessi

In Toscana sono 286.669 i casi di positività al Coronavirus, 277 in più rispetto a ieri (267 confermati con tampone molecolare e 10 da test rapido antigenico). L’età media dei nuovi contagiatyi è 44 anni circa: 22% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 24% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più. Purtroppo si registrano altri 3 decessi – 2 uomini e una donna con un’età media di 87 anni, residenti nelle province di Firenze, Prato e Lucca – che portano il totale a 7.242. Pressocchè stabile il numero dei ricoverati: sono 232, 1 in meno rispetto a ieri, di cui 22 in terapia intensiva (stabili). Questi alcuni dei dati diffusi dalla Regione. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 274.357 (95,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 5.070, -1,1% rispetto a ieri. Complessivamente, 4.838 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (53 in meno rispetto a ieri, meno 1,1%). Sono 13.534 (156 in più rispetto a ieri, più 1,2%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province, Firenze registra 85 casi in più rispetto a ieri, Prato 18, Pistoia 28, Massa Carrara 23, Lucca 28, Pisa 26, Livorno 15, Arezzo 16, Siena 24, Grosseto 14.

