Covid in UK, situazione allarmante ma “niente mascherine”afferma il ministro della Sanità

Il ministro della Sanità Sajid Javid in Gran Bretagna per ora non mette obbligatorie le mascherine ” Pensiamo la decisione giusta sia imparare a convivere con il virus”, e prevede che quest’inverno il Covid-19 arrivi a 100mila casi al giorno, aggiungendo che i vaccini stanno funzionando senza arrivare ad una restrizione maggiore, anche se il sistema sanitario è in allarme ma ” non è insostenibile”.

Il Ministro ha invitato tutti i cittadini ad incontrarsi all’aperto e in luoghi troppo affollati di indossare la mascherina ma soprattutto di vaccinarsi contro il Covid e influenza, alle domande dei giornalisti sull’obbligo della mascherina risponde che forse potrebbe imporlo in alcuni luoghi, ma per ora sarà tutto nella norma, anche perché si è alleato con il Governo per nuovi farmaci antivirali per la cura del Covid-19.

Per dare “l’esempio” alcuni deputati dovrebbero indossare la mascherina ammette Javid, e interrogato dai giornalisti su quello che il Ministro dei Trasporti Kwasi Kwarteng desidera “a organizzare party di Natale” senza indossare la mascherina, il Ministro suggerisce di avere comportamenti cauti sia una cosa molto importante “Abbiamo tutti un ruolo da svolgere. Abbiamo il nostro ruolo pubblico, ma abbiamo anche un ruolo da svolgere per dare l’esempio come privati individui”.