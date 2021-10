I medici lo dimettono, ma Flavio si accascia e muore uscendo dall’ospedale

Flavio Gatto, 62 anni, è morto domenica pomeriggio uscendo dall’ospedale. I medici lo avevano appena dimesso

Domenica pomeriggio, Flavio Gatto, 62 anni, si era recato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre (Belluno), perché avvertiva un dolore lancinante allo stomaco che non lo lasciava in pace. Dopo la visita, che non sarebbe stata approfondita con tac o radiografia, l’uomo ha perso la vita in sala d’attesa mentre lo stavano dimettendo.

Mentre stava per uscire dall’ospedale, Flavio si è accasciato a terra. Ma i sanitari gli avevano detto che era tutto ok, da quanto raccontano i suoi familiari.

Ora i familiari hanno contattato un avvocato che ha chiesto di bloccare l’autopsia già disposta dall’ospedale e il sequestro della cartella clinica dell’uomo.

Sono tre i medici indagati per omicidio colposo, mentre la Procura della Repubblica ha ordinato l’autopsia sulla salma di Flavio Gatto.