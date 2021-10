Processo Ruby ter, Berlusconi e il pianista assolti: “Il fatto non sussiste”

Silvio Berlusconi e il pianista di Arcore Danilo Mariani sono stati assolti, al processo Ruby ter a Siena, perchè il fatto non sussiste. I due erano imputati per corruzione in atti giudiziari. Questa la sentenza del tribunale dopo circa un’ora di camera di consiglio.

È il giusto epilogo

“Grandissimo risultato, tutti e due assolti con formula piena: sono veramente contento. Non stupito: è il giusto epilogo di questo processo che forse si doveva fermare un po’ prima”. Sono le parole di uno dei legali di Silvio Berlusconi, avvocato Enrico De martino, al termnine del processo Ruby ter al tribunale di Siena. Il leader di Fi è stato assolto così come il pianista di Arcore Danilo Mariani dall’accusa di corruzione in atti giudiziari.

.@berlusconi assolto a Siena nel processo Ruby ter perché il fatto non sussiste.Chi lo conosce non ha mai dubitato della sua innocenza.Quanto fango prima di arrivare alla verità! — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 21, 2021

La difesa del pianista

Soddisfazione per l’assoluzione dall’accusa di corruzione del pianista senese di Arcore Danilo Mariani è stata espressa dai suoi legali, Fanny Zoi e Salvatore Pino al termine del processo Ruby ter. Alla domanda di come si spiegasse la precedente condanna a due anni inflitta a Siena a Mariani da un altro collegio, per falsa testimonianza, sempre al processo Ruby ter, Pino ha replicato: “La falsa testimonianza è sganciata da ogni dazione, si spiega col fatto che c’erano due sentenze passate in giudicato che ricostruivano un determinato contesto che secondo i giudici del primo collegio contrastava con quanto riferito dal signor Mariani. Noi ci siamo sempre difesi dicendo che c’è un vero soggettivo, che va valutato, il vero soggettivo di Mariani era il riferito”. “E’ chiaro – ha proseguito – che la falsa testimonianza non implica di per sè la corruzione, sono due fatti completamente diversi e sganciati. Il primo collegio, ha ritenuto sussistente questa falsa testimonianza, una argomentazione che noi non abbiamo condiviso, abbiamo già depositato l’impugnazione poi più avanti vedremo in appello come si risolverà la cosa”.