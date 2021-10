La criminologa Roberta Bruzzone vittima di stalking, rinvio a giudizio per una sua amica

È una delle criminologhe più conosciute in Italia, e il magistrato ha firmato un rinvio a giudizio per un’amica della donna dopo la sua denuncia

Roberta Bruzzone vittima di stalking. Questa quantomeno è la convinzione del magistrato che ha firmato una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un’avvocatessa amica della donna accusata di perseguitare la donna. La Bruzzone è una delle poche criminologhe italiane conosciute al grande pubblico, per via delle sue frequenti apparizioni tv, chiamata a dare la sua opinione nei grandi casi di cronaca nera. Da quanto si apprende, la donna ha iniziato ad essere sistematicamente insultata sui social da Maria Antonietta Labianca, una sua amica conosciuta per lavoro: l’aiutava infatti nei casi giudiziario che seguiva. Fino al momento in questa ha iniziato su internet ad insultarla, definendola una vera e propria truffatrice e una “pseudocriminologa” una penalista amica della Bruzzone, fino al momento in cui questa non ha deciso di denunciarla.

Le accuse per la Labianca sono pesanti e serie, anche perchè la criminologa, che si “appoggiava” a lei per portare avanti alcuni procedimenti giudiziari che seguiva a causa della sua professione, avrebbe anche in tal senso abusato del suo ruolo, ponendo alla vittima delle domande personali e offensive in aula durante un caso.