Catturato il narcotrafficante più ricercato della Colombia, Dairo Antonio Usuga: latitante da sei anni, la sua taglia era di 5 milioni di dollari. Operazione congiunta con le forze americane e britanniche, il presidente lancia un appello: “O vi arrendete o veniamo a prendervi”.

Il trafficante di droga più ricercato della Colombia è stato catturato dalle autorità in quello che è stato annunciato come il più grande colpo per i narcotrafficanti del paese da decenni. Il presidente colombiano Iván Duque Márquez ha confermato la cattura di Dairo Antonio Usuga, noto come “Otoniel”, in un discorso nazionale televisivo sabato. “Questo colpo di stato è paragonabile solo alla caduta di Pablo Escobar negli anni ’90”, ha detto Duque, riferendosi al signore della droga colombiano morto nel 1993 dopo aver costruito un impero multimiliardario spacciando cocaina.

Il presidente colombiano: “O vi arrendete o veniamo a prendervi”

“Otoniel era il narcotrafficante più temuto al mondo, un assassino di poliziotti, soldati, leader sociali e un reclutatore di minori”, ha dichiarato il presidente colombiano Ivan Duque. Otoniel, 50 anni, è stato arrestato dalle autorità colombiane durante un’operazione messa in atto in un’area rurale della regione colombiana di Uraba, nella provincia di Antioquia, secondo quanto riferito da Reuters. Un agente di polizia è morto durante l’operazione, secondo il rapporto. “È stata la più grande spedizione nella giungla mai realizzata nella storia militare del nostro Paese”, ha sottolineato Duque, realizzata con l’aiuto di mezzi e intelligence Usa e britanniche.

L’operazione, durante la quale è morto un agente di polizia, ha mobilitato circa 500 membri delle forze di sicurezza, supportati da 22 elicotteri. Il trafficante, “pesantemente armato ed estremamente violento”, è stato però identificato e bloccato dalle forze armate, dopo anni si latitanza. Alla luce del successo dell’operazione di cattura, Duque ha concluso il suo discorso televisivo lanciando un messaggio a tutti gli altri trafficanti di droga, dicendo: “A tutti i criminali e i narcotrafficanti: o vi arrendete o veniamo a prendervi”. “Un ringraziamento speciale alle forze di sicurezza (…) per la cattura (…) di Dairo Antonio Usuga, alias ‘Otoniel’, alto leader del Clan del Golfo”, ha invece aggiunto il consigliere del presidente colombiano, Emilio Archila.

In seguito all’arresto, Otoniel è stato trasferito sabato serata a Bogotà, in aereo, e condotto a una stazione di polizia sotto stretta sorveglianza. Latitante e ricercato da almeno sei anni, sulla sua testa pendeva una taglia fino a cinque milioni di dollari, posta dal governo degli Stati Uniti. Ora il criminale dovrà rispondere in 120 processi dei più diversi reati, fra cui omicidi plurimi e l’esportazione verso il Centro America, gli Stati Uniti e l’Europa di molte tonnellate di cocaina proveniente dalla regione di Uraba. Otoniel è stato incriminato dal Distretto Meridionale di New York nel 2009, ed è al centro di una procedura di estradizione. “Ci sono ordini di estradizione per questo criminale e lavoreremo con le autorità per raggiungere anche questo obiettivo”, ha spiegato il presidente Duque.