Pioggia di escrementi, uomo colpito dallo scarico di un aereo: “Ero fuori in giardino, un’esperienza orribile”

Un’esperienza orribile, quella vissuta da un cittadino inglese: mentre era in giardino, un uomo viene travolto da una “pioggia di escrementi”. Forse a causa di un guasto, i liquidi raccolti dalla toilette dell’aereo non si sono congelati, finendo sulla sua abitazione.

Un’orribile esperienza, quella vissuta da un cittadino inglese. Secondo quanto viene riportato dai media locali, l’uomo si stava godendo il sole nel suo cortile a Windsor, nel sud-est dell’Inghilterra, quando un aereo di passaggio ha scaricato i rifiuti della toilette. A quel punto, una pioggia di escrementi (letteralmente) si è abbattuta su di lui e sui mobili del suo giardino. A rendere nota la notizia è stato un consigliere comunale, che ha avuto modo di apprendere tutta la storia dal diretto interessato in persona. In qualche maniera, però, lo sfortunato cittadino non è stato poi così tanto sfortunato. Sebbene sia stato raggiunto da una doccia di liquami puzzolenti, l’uomo avrebbe infatti potuto rischiare ben peggio. Di solito, infatti, i rifiuti degli aerei precipitano a terra sotto forma di blocchi di ghiaccio.

“Ero fuori in giardino, un’esperienza orribile”

L’episodio si è verificato a Windsor (a ovest di Londra) a luglio scorso, secondo i verbali del Royal Borough of Windsor e del più recente forum sull’aviazione di Maidenhead. Un uomo ha segnalato di essere stato travolto da escrementi liquidi precipitati sopra la sua casa e sul suo giardino. La municipalità della storica cittadina è però già nota per eventi simili, capitati in passato: la località, infatti, si trova sotto la traiettoria del tratto finale principale dell’aeroporto di Heathrow, lo scalo più trafficato d’Europa. Nella discesa verso la pista, gli aerei infatti sorvolano Windsor, zona in cui in passato sono stati segnalati “bombardamenti” di blue ice (“ghiaccio blu”, composto da rifiuti di toilette).

In questo caso, però, gli escrementi non avrebbero fatto in tempo a solidificarsi a contatto con l’atmosfera. Per questo l’uomo è stato colpito letteralmente da un pioggia puzzolente. “Tutto il suo giardino è stato inondato di liquami in un modo molto spiacevole”, ha detto Karen Davies, consigliere di Clewer East, durante la riunione del 14 ottobre. “Era fuori nel suo giardino in quel momento, ed è stata un’esperienza davvero orribile, orribile”, ha continuato il legislatore locale. “L’intero giardino, gli ombrelloni e persino lui erano coperti di cacca”, ha spiegato Davies. “È assolutamente terribile”, ha detto durante l’incontro.

Davies ha poi evidenziato come siano stati già registrati diversi incidenti simili (con frequenza annuale) a Windsor, ma caso eclatante è stato anche quello verificatosi a giugno a Portsmouth, nel sud dell’Inghilterra. In quell’occasione, infatti, la gente del posto è rimasta “terrorizzata” dopo che un grosso blocco di “cacca congelata” è caduto dal cielo. Davies, tuttavia, ha spiegato che l’atterraggio di liquami “grezzi” nel cortile delle abitazioni è un evento molto più raro. Un altro consigliere ha avanzato l’ipotesi che sia stata colpa del clima più caldo registrato questa estate.

Ad ogni modo, secondo il Maidenhead Advertiser, il residente di Windsor non è stato in grado di richiedere alcuna assicurazione, dato che il valore reale del danno è stato relativamente basso. Il consigliere di Whitfield, Geoff Paxton, che ha lavorato con le compagnie aeree per quattro decenni, ha spiegato che quello che è successo è “molto raro”, e che non assisteva a fenomeni del genere da molto tempo. Ha aggiunto, inoltre, che i bagni moderni sugli aerei sono sicuri e affidabili in questo senso (basandosi su di un sistema a pressione), e che perciò questa sfortunata situazione potrebbe essere stata causata da un guasto interno o da una mancata manutenzione.