Dottoressa litiga in metro con no Green pass: aggredita con una testata

Una dottoressa ha litigato in metropolitana con dei manifestanti no Green pass. Uno di loro la aggredisce con una testata.

Una dottoressa è stata aggredita ieri sera su una banchina della metropolitana di Roma dopo una lite con alcuni manifestanti No Green pass, che ieri erano scesi in piazza per il sit-in al Circo Massimo organizzato, tra gli altri, dall’attore Enrico Montesano.

Dottoressa contro manifestanti no Green pass: aggredita sulla metro

Come raccontato il quotidiano Il Messaggero, la dottoressa viaggiava su un vagone dove c’era un gruppo di sei manifestanti contro il Green pass. La donna è intervenuta in una discussione sui vaccini e il certificato verde e ne è nata una lite che è ben presto degenerata.

La dottoressa, una volta scesa sulla banchina, alla fermata San Paolo della metro B di Roma, un manifestante l’ha colpita con una testata. Soccorsa, la donna è stata portata all’ospedale Cto di Garbatella in codice verde. Sul posto gli agenti del commissariato Colombo che indagano per identificare gli autori dell’aggressione. Al vaglio le immagini delle telecamere.