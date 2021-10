Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice è diventata mamma: fiocco azzurro per lei e l’ex campione di calcio

L’attesa è finita: Filippo Inzaghi è diventato padre di un bambino nato dalla relazione con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Angela Robusti. Come si chiama il primogenito dell’ex calciatore e allenatore?

Sulle pagine de Il Corriere della Sera è stata diffusa in esclusiva la notizia della nascita del primogenito di Filippo Inzaghi e Angela Robusti. I due hanno rispettivamente 48 anni e 31 anni e sono diventati genitori per la prima volta nella loro vita.

Pippo, allenatore del Brescia e l’ex protagonista del dating show Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, sono legati sentimentalmente dal 2018.

Filippo Inzaghi papà: è nato il figlio dall’amore con Angela Robusti

Hanno deciso di chiamare il bambino nato sabato 23 ottobre intorno alle 16 con il nome di Edoardo. Per l’occasione l’uomo non ha presenziato, come suo solito, al match del Brescia contro la Cremonese, partita del campionato di Serie B. I tifosi delle “Rondinelle” si sono chiesti dove fosse l’allenatore della loro squadra, mentre al suo posto si è presentato il suo vice, Maurizio D’Angelo.

In un secondo momento è stato chiaro a tutti che l’assenza di Pippo era da collegare al fatto che fosse diventato padre del suo primogenito. Pippo ha voluto godersi ogni secondo di questo momento unico, passando tutto il tempo accanto alla sua Angela: l’ha accompagnata in ospedale e le è stato vicino coccolandola fino alla nascita del piccolo.

La storia tra l’ex calciatore conosciuto con l’appellativo di “Super Pippo” e Angela Robusti è cominciata nel 2018: i due hanno scoperto di provare dei sentimenti reciproci molto forti e ne è nata così una relazione profonda, confermata dalla nascita del frutto del loro amore, il piccolo Edoardo. La coppia ha preferito vivere questo legame lontano dai riflettori, conservando sempre il più assoluto riserbo riguardo alla loro vita quotidiana. Qualche mese fa, però, era arrivato lo splendido annuncio della gravidanza di Angela che aveva reso felici tutti i familiari, gli amici e i fan della coppia.

Chi è Angela Robusti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha stregato “Super Pippo”

Filippo Inzaghi, precedentemente legato a Samantha De Grenet, è molto noto nell’ambiente del calcio e si porta addosso l’etichetta di essere stato uno dei giocatori italiani più famosi e forti della storia del calcio italiano. Nella sua carriera ha collezionato i trofei più importanti prima di decidere di ritirarsi dalla carriera di giocatore: l’uomo ha appeso gli scarpini al chiodo, ma non è uscito dal mondo dello sport, preferendo intraprendere la carriera di allenatore. Proprio mentre sedeva sulla panchina del Venezia ha conosciuto quella che sarebbe diventata la madre di suo figlio, Angela Robusti.

La donna, di 17 anni più giovane del compagno, è nota al grande pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne. All’interno del dating show pomeridiano ideato e condotto da Maria De Filippi, abbiamo visto Angela tra le corteggiatrici di Luca Onestini. Successivamente il tronista scelse Soleil Sorge e della Robusti si persero le tracce fino alla scoperta della relazione con Super Pippo. Angela è laureata in architettura ed è nata e cresciuta in Veneto.