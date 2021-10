Cesara Bonamici, avete mai visto il marito della giornalista del Tg5? Ecco chi è e cosa fa nella vita

Cesara Buonamici è una delle giornaliste della Mediaset più amate dagli italiani. Da anni aggiorna i telespettatori tutti i giorni sia a pranzo che a cena. Non tutti conoscono la sua vita privata. Ecco alcune informazioni interessanti sul compagno.

Carriera di Cesara Buonamici

Nata a Fiesole il 2 gennaio 1957, Cesara Buonamici ha intrapreso gli studi della facoltà di Farmacia, anche se ha sempre mostrato professionalità nel condurre telegiornali, quiz e reality show come Love Stories. Ha iniziato a lavorare per Tele libera Firenze che nel 1982 è stata inglobata da Retequattro. Con Emilio Fede ed Enrico Mentana ha dato vita al notiziario di Italia 1 Studio Aperto nel 1999. Nel 2018 è diventata vice direttrice del TG5 e nel 2004 ha ricevuto il Premio Nazionale Alghero Donna di Letteratura e Giornalismo. Allo stesso tempo è stata invitata in alcuni programmi televisivi e tutti hanno avuto modo di vederla sotto un altro punto di vista. Professionalità e fascino sono le caratteristiche che rappresentano il risultato è sempre impeccabile. Nonostante sia un personaggio di spicco, pochi sanno della sua vita privata. Ecco alcune informazioni interessanti che riguardano soprattutto il marito.

“Lui è il grande amore della mia vita”

Colui che sta accanto a Cesara Buonamici è un medico israeliano. Si chiama Joshua Kalman e sta con la giornalista da più di vent’anni. Non hanno figli e insieme compaiono sempre raggianti e felici insieme, chiaro segno che l’amore non fa altro che rafforzarsi ogni singolo giorno. L’uomo non ho mai rilasciato interviste, in quanto è sempre stato lontano dai riflettori. “Lui è il grande amore della mia vita”, ecco cosa disse la giornalista nello studio di Domenica live. I telespettatori avevano notato il suo sguardo, tipico di una donna follemente innamorata. I coniugi hanno avuto modo di lavorare insieme per la traduzione italiana di un libro molto famoso di Tamar Meir intitolato Il gelataio Tirelli.

Curiosità sulla giornalista di canale 5

Quando può staccare la spina Cesara Buonamici torna spesso a Fiesole. Per motivi di lavoro vive a Roma con il marito, ma nonostante tutto si concede dei momenti piacevoli in compagnia delle persone a lei care. Molti non sanno che con la madre Rosa e il fratello Cesare è a capo di un’azienda agricola biologica che produce olio d’oliva: “Tutto il tempo libero che ho dal telegiornale lo dedico alla nostra azienda di famiglia. Mio fratello Cesare e io ci teniamo tantissimo alla nostra terra e ai suoi prodotti“. Nel 2006 è stata sospesa dall’ordine dei giornalisti per un paio di mesi, ma poi nel 2007 è tornata alla conduzione dell’edizione serale del TG5.

