Maurizio Costanzo torna su Canale 5: anticipazioni e ospiti de L’Intervista del 20 ottobre

Sta per partire una nuova edizione di Maurizio Costanzo Show, ecco chi saranno gli ospiti sul palco nella prima puntata e quando avrà inizio il celebre talk televisivo.

La storia della trasmissione

Uno dei programmi più longevi della tv italiana sta per avere avvio anche in questa stagione, la 40esima per la precisione. Nel lontano 1982, Maurizio Costanzo, dopo una lunga militanza in Rai, approdò nella neonata Fininvest, poi diventata Mediaset, creando un talk nel quale gli argomenti sono stati vari, così come gli ospiti durante i tanti anni della trasmissione condotta dallo stesso presentatore e giornalista romano.

Leggi anche: Maurizio Costanzo rompe il silenzio su Flavio Insinna: Il pranzo è servito…

L’avventura partì su Rete 4, per poi trasferirsi su Canale 5 a partire dal 1985, fino allo scorso aprile sono state ben 4460 le puntate registrate. Il palcoscenico è stato spesso il Parioli di Roma, mentre di recente la location è diventata della Lumina Studios, sempre nella Capitale. Innumerevoli gli ospiti, da politici ad intellettuali, passando per attori e cantanti, al Costanzo Show sono stati anche scoperti e lanciati al grande pubblico personaggi poi diventati noti, come nel caso di Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta, Claudio Bisio, Daniele Luttazzi, Dario Vergassola e Valerio Mastandrea, così come le tematiche, una su tutte quelle relative alla Mafia nei primi anni ’90 e le campagne a favore dell’ambiente.

Chi sarà presente

A distanza di pochi mesi dagli appuntamenti primaverili, in quest’autunno ritorna il Maurizio Costanzo Show con due puntate trasmesse, nella prima sarà presente il cantante Gianni Morandi, il quale ripercorrerà con il conduttore, la sua lunga e proficua carriera, oltre a raccontargli la sua recente hit estiva e l’incidente domestico con cui ha rischiato tanto. In quella successiva, nel salotto televisivo verrà intervistato il duo comico pugliese, Pio e Amedeo.

Leggi anche: Gianni Morandi racconta l’incidente: Qualcuno mi ha guardato dal cielo

Il primo appuntamento con l’Intervista a Gianni Morandi sarà trasmessa in seconda serata su Canale 5 il 20 ottobre, esattamente una settimana dopo, la seconda puntata del talk vedrà protagonisti Pio e Amedeo, al termine di tali interviste, il Maurizio Costanzo Show tornerà nella sua versione classica, ogni mercoledì.