Afef Jnifen si è sposata per la quarta volta: ecco chi è il marito della showgirl

Afef Jnifen, conduttrice e showgirl nota ai più semplicemente come Afef, nei giorni scorsi ha annunciato sul suo profilo Instagram di essersi sposata, ecco chi è l’uomo a cui ha promesso amore eterno.

Nata a Ben Gardane, città a sud della Tunisia, nel novembre del 1963, Afef ha ben presto lasciato la sua terra natale traferendosi a Parigi dove ha iniziato a lavorare nel mondo della moda come indossatrice per poi arrivare a collaborare con alcuni dei più importanti stilisti in tutto il mondo. Il suo debutto sul piccolo schermo italiano è avvenuto tra il 1996 e il 1997 come ospite fissa del Maurizio Costanzo Show per poi ottenere il ruolo di conduttrice del rotocalco Nonsolomoda di casa Mediaset.

Il passato di Afef Jnifen

Nel corso della sua carriera nel m0ndo dello spettacolo, Afef ha guadagnato sempre maggiore visibilità fino a diventare tra i volti più apprezzati e a trovarsi al centro di alcune vicende di gossip. La conduttrice ha alle spalle tre matrimoni di cui il più recente e duraturo con Marco Tronchetti Provera noto imprenditore con cui ha vissuto una relazione lunga ben 17 anni.

Chi è il marito di Afef?

Nella giornata di venerdì 15 ottobre, Afef, in maniera del tutto inaspettata ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che la vede con indosso un abito da sposa, pronta ad abbracciare il suo nuovo compagno di vita. L’uomo in questione è Alessandro Del Bono, manager e imprenditore di successo di cui si conosce molto poco. Il marito della showgirl nella vita si occuperebbe della Mediolanum Farmaceutici, azienda fondata dalla sua famiglia nel lontano 1972.

Lo scatto su Instagram

Secondo le informazioni riportate da Afef, i due sposini avrebbero celebrato le loro nozze sulla Costa Azzurra a Saint Tropez in una meravigliosa location. Nella descrizione del post, la donna si è limitata ad esprimere il proprio affetto per l’uomo con un semplice ma significativo “Noi”. Lo scatto non è ovviamente passato inosservato tra i follower della conduttrice che si sono subito complimentati in centinaia augurandole di aver finalmente trovato la persona giusta per lei.