Martina Stella, avete mai visto il marito dell’attrice? Ecco di chi si tratta

Martina Stella è sicuramente uno dei volti più apprezzati del panorama televisivo e cinematografico italiano, ma avete mai vito il marito dell’attrice? Scopriamo insieme di chi si tratta.

Nata a Impruneta in Toscana nel novembre del 1984, Martina nei primi anni della sua adolescenza ha iniziato a frequentare il corso di recitazione della Scuola di Cinema Immagina di Firenze, diretta dal regista Giuseppe Ferlito. Il successo per lei è arrivato a soli 16 anni, grazie al ruolo di Francesca nel film L’ultimo bacio di Gabriele Muccino che si rivela un vero e proprio successo al botteghino.

Il percorso di Martina Stella

Da allora Martina ha continuato la propria carriera riuscendo ad arrivare anche sul piccolo schermo affiancando Francesco Facchinetti nel programma Il più grande (italiano di tutti i tempi) in onda su Rai 2 e prendendo parte a diverse fiction di grande successo. Più recentemente l’attrice è tornata al cinema con Lockdown all’italiana, film di Carlo Vanzina realizzato in seguito alle chiusure di marzo 2020 volte a contrastare la pandemia da Coronavirus.

Chi è il marito di Martina Stella

Martina nel corso della sua carriera si è spesso trovata al centro del gossip a seguito di alcune relazioni passate con volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport come con Valentino Rossi o ancora Primo Reggiani. Dal 2015, Stella sembra aver trovato la sua anima gemella, Andrea Manfredonia, che ha sposato nel gennaio del 2016. Secondo quanto riportato, i due sembra si siano conosciuti durante un aperitivo organizzato da amici in comune e da allora non si sono mai più separati.

Cosa fa Andrea Manfredonia

Andrea è figlio dell’ex stella del calcio, Lionello Manfredonia che ha vestito le maglie di Roma, Lazio e Juventus terminando la propria carriera all’inizio degli anni 90. Manfredonia junior, nonostante non sia un calciatore come il padre, continua a lavorare in questo mondo occupandosi insieme ai suoi soci di seguire gli interessi economici e d’immagine di diversi sportivi. Inoltre secondo le informazioni riportate, Andrea è anche impegnato come agente di alcuni giocatori FIFA per conto della World Soccer Agency.