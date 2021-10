Enrico Papi, avete mai visto la moglie del conduttore di Scherzi a Parte? Ecco chi è

Enrico Papi è uno dei conduttori più amati del mondo dello spettacolo italiano. Adesso sta riscuotendo un enorme successo al timone della conduzione di Scherzi a parte la domenica sera in prima serata. Non tutti conoscono la compagna della sua vita, la bellissima Raffaella Schifino . Ecco chi è e cosa fa.

La carriera di Enrico Papi

Nato a Roma il 3 giugno 1965, Enrico Papi ha esordito in Rai negli anni ottanta per poi passare a Mediaset negli anni successivi. Si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza, ma ha interrotto gli studi per poi riprenderli con Cepu. Allo stesso tempo ha studiato canto e pianoforte. Del resto la sua passione per la musica è stata incisiva per la carriera televisiva. Tra i programmi che ha condotto ci sono Sarabanda e Buona domenica accanto a Maurizio Costanzo. Ha anche condotto la quarta edizione de La Pupa e il secchione – Il ritorno con Paola Barale. Dopo 21 anni nel 2017 è passato a Sky Italia. La sua carriera include tante altre collaborazioni, dunque merita totale rispetto e stima. Il merito di tante soddisfazioni professionali è anche della moglie che lo sostiene da anni in tutto e per tutto. Ecco delle informazioni interessanti su Raffaella Schifino.

Raffaella, una donna avvolta nel manto del mistero

Nonostante sia un personaggio pubblico, Enrico Papi tende a tutelare la sua vita privata tenendola lontana dai riflettori. Non tutti sanno che è convolato a nozze nel 1998 con Raffaella Schifino a Roma. Non sono mai stati al centro del gossip, anche se in passato si diceva che il conduttore avesse avuto un flirt con Valeria Marini. Il pettegolezzo è finito subito nel dimenticatoio, infatti non si sono mai separati da quando si sono conosciuti. Sono diventati genitori di due splendidi figli: Rebecca (2000) e Iacopo, di 8 anni più piccolo di lei. La moglie non ama stare al centro dell’attenzione, dunque è ben risaputa la sua riservatezza. Non è chiaro quando sia nata e di cosa si occupa. Tutti sono concordi nel dire che la Schifino sia dotata di un fascino disarmante. Non c’è da stupirsi se ha conquistato il cuore di uno dei personaggi di spicco della televisione. Adesso la loro dimora si trova Miami, dove trascorrono la maggior parte del tempo.

“Fanno gli scherzi ai vip ma non è il loro format”

Massimo Bernardini conduce la nuova stagione di Tv talk su Rai 3 e ha ospitato Enrico Papi che ha colto l’occasione per parlare del programma. Le prime quattro puntate hanno garantito il 17% di share. Inoltre ha lanciato la frecciatina a Le Iene per la rubrica dedicata agli scherzi fatti a personaggi famosi: “Sta facendo qualcosa che non è il format. I motivi per cui lo fanno ovviamente io non li conosco. Però Scherzi a parte fa questo di lavoro”.

