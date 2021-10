Dall’Argentina sicuri: Wanda Nara e Icardi si sono separati | Chi è China Suarez, nuova fiamma del giocatore

Il matrimonio tra Mauro Icardi e Wanda Nara è finito? Ecco tutto quello che sta accadendo e il ruolo della bellissima attrice argentina China Suarez.

Cosa sta accadendo alla coppia Icardi – Nara

Il presunto tradimento del giocatore del Paris Saint Germain Mauro Icardi è, senza ombra di dubbio, il gossip più incredibile degli ultimi mesi. La coppia d’oro del calcio mondiale, e non solo, formata dall’ex capitano dell’Inter e da Wanda Nara, sarebbe ai titoli di coda. Il fulmine a ciel sereno è arrivato nella mattinata, quando l’ex opinionista del Grande Fratello Vip, ha postato una stories sul suo account Instagram ufficiale in cui si legge: “Hai rovinato un’altra famiglia per una t***a”. La situazione è talmente grave che, come scrivono dall’Argentina, Wanda Nara avrebbe rivelato ad una amica, via messaggio, di essere in procinto di separarsi.

View this post on Instagram Un post condiviso da Indignados Fmed (@indignadosfmed)

Un mistero che però è durato nelle ore successive. Wanda Nara ha postato, in seguito, alcuni scatti – prima nel jet privato – di quotidianità insieme ai suoi figli. Insomma, non è tornata sull’argomento. L’ex moglie di Maxi Lopez ha dapprima postato la stories, rimuovendola in seguito e infine ripostandola. Wanda aveva anche tolto il follow a suo marito Icardi, salvo poi ripensarci. Ma dall’Argentina sono sicuri: il tradimento c’è stato e come e spunta già il nome della presunta nuova fiamma del giocatore, ovvero Maria Eugenia Suarez.

Leggi anche ——–> Alessandra Mussolini, conoscete sua figlia Caterina? Sono due gocce d’acqua [FOTO]

Chi è Maria Eugenia Suarez

La donna che avrebbe fatto perdere la testa a Mauro Icardi è nota in tutto il Sudamerica con il nome d’arte di China Suarez. Attrice 29enne, argentina, Suarez ha da poco divorziato con l’attore cileno Benjamin Vicuna. Ma non è la prima volta che i due vengono accostati. Nel 2018, i giornali di gossip argentini parlarono di un presunto interesse del giocatore per l’attrice, testimoniato da diversi like ai suoi post Instagram.

Leggi anche ——–> Luciana Littizzetto, la confessione sui figli: “Loro non mi chiamano mamma”

Altro rumors, invece, racconta di un flirt tra Suarez e Icardi che avrebbe causato la fine del matrimonio dell’attrice. Al momento il giocatore non si è ancora espresso sulla vicenda.