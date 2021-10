Alessandra Mussolini, conoscete sua figlia Caterina? Sono due gocce d’acqua [FOTO]

Un cognome importante quello di Alessandra Mussolini, il quale è stato oggetto di molte critiche e accuse nel corso della sua carriera. Nella vita di Alessandra, però, non esiste solo il lavoro: al di sopra di tutto, infatti, vi è l’amore che lega la Mussolini alla sua splendida e numerosa famiglia.

Nel 1989 Alessandra ha sposato Mauro Floriani e, dalla loro unione, sono nati tre meravigliosi ragazzi: Caterina, nata nel 1995; Clarissa, nata nel 1997 e il piccolo di casa, Romano, nato nel 2003. Chi sono e cosa fanno oggi i figli dell’ex europarlamentare? Ecco tutto quello che c’è da sapere su di loro.

Mamma Alessandra

L’amore di una mamma verso i propri figli non conosce confini, tanto da riuscire ad accettare che, una volta adulti e indipendenti, spicchino il volo e intraprendano il loro percorso personale, anche nel caso in cui la vita dovesse condurli distanti dalla famiglia e dal paese d’origine. La maggiore dei tre figli di Alessandra, Caterina, vive oramai da alcuni anni a Londra, dove lavora presso una società di nome Integrity la quale offre aiuto e supporto a tutti i cittadini del mondo che si trovino in situazioni di guerra e/o di estrema povertà. Nonostante la lontananza, tuttavia, la primogenita di casa Mussolini-Floriani non perde occasione di tornare tra le braccia della mamma, così come testimonia questo tenero scatto pubblicato circa un anno fa sul profilo Instagram ufficiale di Alessandra.

Per poter ricoprire il suo ruolo all’interno della società londinese per la quale lavora, Caterina ha conseguito due master: il primo, in Relazioni internazionali, presso il Graduate Institute of International and Development Studies di Ginevra; il secondo, in Scienze politiche, presso la LUISS Guido Carli di Roma.

Per quanto riguarda, invece, gli altri due figli di Alessandra Mussolini, Clarissa e Romano, non si hanno molte notizie, complice l’estrema riservatezza della famiglia tutta e la giovane età dei due ragazzi. Sappiamo, tuttavia, che il più piccolo di casa è stato registrato in chiesa con ben sei nomi: Romano e Maria come i nonni materni; Benito come il bisnonno; Mauro come il papà; Magid come il secondo marito della nonna materna e Andrea, come il marito di zia Elisabetta (sorella di Alessandra).

Leggi anche—>Ballando con le Stelle, le rivelazioni di Morgan: “Ad una certa età …”

Leggi anche—>Pier Silvio Berlusconi, l’annuncio spiazza tutti: “Sarà un autunno caldo”

Curiosità

Il cognome Mussolini ha senza dubbio segnato la storia della nostra nazione: motivo per il quale Alessandra, insieme a suo marito Mauro e sua sorella Elisabetta, ha deciso di dare ai suoi figli il doppio cognome. Le parole di Alessandra riguardanti questo tema sono state raccolte in un’intervista dal settimanale Chi, e riportate, inoltre, anche da AdnKronos: “È una decisione che abbiamo preso anche con l’accordo di mia sorella Elisabetta, per perpetrare in famiglia il cognome Mussolini”.

Alessandra, oltre a essere nipote di Benito Mussolini, è la figlia di Maria Scicolone, sorella della diva italiana del cinema per eccellenza, Sophia Loren.