E’ una delle attrici italiane più amate e conosciute dal pubblico italiano, nonché figlia d’arte: scopriamo chi è Amanda Sandrelli, nata dall’amore dell’attrice Stefania e del cantautore Gino Paoli.

L’amore vissuto tra Stefania Sandrelli e il cantante Gino Paoli fu molto intenso, nonostante l’attrice, ai tempi dell’innamoramento, fosse molto piccola. La Sandrelli, infatti, aveva appena sedici anni mentre Gino Paoli era un uomo maturo, già sposato con Anna Fabbri.

In una recente intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, Stefania Sandrelli ha raccontato a Serena Bortone i retroscena di quest’amore passato così profondo ma anche così altalenante. La scintilla è scoccata grazie ad una canzone di Paoli, ‘La gatta’. Secondo il racconto dell’attrice, quella voce così intensa e particolare di Gino Paoli l’avrebbe fatta innamorare.

Da quel momento è iniziata la loro storia d’amore, conclusasi per via dei tanti tradimenti del cantante, stando sempre alle dichiarazioni della Sandrelli: “Mi avrà tradita una trentina di volte” ha detto. Oggi i due artisti hanno ottimi rapporti e tutto è superato, soprattutto perché ad unirli c’è l’amore per la loro figlia, Amanda.

Amanda Sandrelli: ecco chi è la figlia di Stefania Sandrelli e Gino Paoli

Nata a Losanna, in Svizzera, nel 1964, Amanda eredita da entrambi i genitori l’estro artistico ma riesce ad uscire dall’etichetta di ‘figlia di …’ dimostrando con le sue soli doti e il suo talento di essere una professionista del mondo dello spettacolo.

Amanda porta ad oggi il cognome di entrambi i genitori anche se, alla nascita, era stata registrata con il cognome della madre, Sandrelli. Questa scelta non è stata legata ad un mancato riconoscimento del papà Gino Paoli ma a spiegarne i motivi è stata la stessa mamma Stefania in una passata intervista rilasciata a Vanity Fair in cui ha detto che ci teneva a dare il suo nome alla piccola Amanda.

Il nome Amanda era stato scelto da papà Gino, un nome che a mamma Stefania non era tanto piaciuto perché era il nome di una sua compagna di classe un po’ bulla: “Una compagna grande e grossa che mi menava e mi dava cartellate” aveva spiegato la Sandrelli.

Così la piccola Amanda prese il cognome della mamma per poi, in età matura, unire il doppio cognome anche del papà, ovvero Paoli.

Amanda Sandrelli: dall’amore alla malattia e l’importanza della mamma

Una carriera ricca di successi come attrice, una vita privata un po’ più tortuosa, ricca di ostacoli che Amanda Sandrelli, però ha superato con grande tenacia. Primo tra tutto il periodo della malattia quando, nel 2009, le venne diagnosticato un tumore. Accanto a lei, Amanda ha ricevuto il grande supporto della mamma Stefania e ad oggi, tirando un sospiro di sollievo, il peggio è passato.

In campo sentimentale, Amanda è stata legata all’attore di origine peruviana Blas Roca-Rey da cui ha avuto due figli, Rocco e Francisco. Nel settembre 2013 annuncia la separazione dopo 20 anni di convivenza, mettendo fine ad una relazione iniziata nel 1994.

Ad oggi, però, anche nel suo cuore è tornato il sereno perché Amanda Sandrelli, dal 2018, ha un nuovo compagno di cui è innamorata e che, per uno strano destino, è stato anche il suo primo fidanzatino quando erano piccoli.