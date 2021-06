La ragazzina accanto a Stefania Sandrelli è un’attrice amatissima. La riconoscete?

Sui social questa foto che non è passata inosservata. Molti hanno subito riconosciuto la bravissima Stefania Sandrelli mentre l’altra è irriconoscibile. In realtà è una delle attrici più note e affermate dei nostri giorni. Ecco di chi si tratta.

Accanto alla Sandrelli c’è lei

La giovane in questione non è altro che Elena Sofia Ricci. Nata a Firenze il 29 marzo 1962, nel corso della sua carriera ha vinto tre David di Donatello, di cui due come migliore attrice protagonista. Ha portato a casa anche tre Nastri d’argento, un Globo d’oro e tanto altro ancora. Ha ottenuto dei ruoli in varie fiction televisive come Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa nostra e Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso, Romeso e Giulietta. Dal 2011 recita nella serie Che Dio ci aiuti e indossa l’abito di una suora. L’avvincente cast e il formidabile copione hanno garantito un successo notevole. E’ anche tornata nel teatro portando in scena Vetri rotti di Arthur Miller e Mammamiachebella!. Ciò dimostra che ha un curriculum degno di tutto rispetto. Qualche anno fa ha pubblicato uno scatto sul proprio Instagram. Ecco cosa ha riportato nella didascalia.

“Facevo la comparsa…e battevo il ciak”

“Queste foto sono un dono di Paola Barbaglia fotografa di questo film cult. Avevo raggiunto mia mamma in Spagna dove giravano. Lei era scenografa di questo film storico fatto da sole donne…con Stefania Sandrelli e Maria Schneider…avevo 14 anni…facevo la comparsa…e battevo il ciak…la gavetta”. Lo scatto è stato pubblicato il 12 novembre 2019. Elena Sofia Ricci è un adolescente, la quale stava muovendo i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Tutti sono concordi nel dire che è sempre stata bellissima. Ha voluto pubblicare questa foto per ricordare l’entusiasmo che provò nel partecipare a un progetto realizzato da sole donne. La madre, Elena Ricci Poccetto, stava girando le scene di questo film e lei ha voluto dare un piccolo contributo.

“Suor Angela è l’eccezione che conferma la mia regola”

Elena Sofia Ricci regala tanti sorrisi ai telespettatori della Rai nel ruolo di Suor Angela. In realtà ha sempre detto che tende a cambiare personaggi, storie e generi. Tuttavia stavolta ha voluto fare uno strappo alla regola: “Suor Angela è l’eccezione che conferma la mia regola: di non voler rimanere troppo a lungo nello stesso personaggio…La magia del mio rapporto con questo personaggio dipende da diversi fattori: il suo velo mi trasforma immediatamente in una sorta di supereroina e mi protegge in qualche modo; mi sta simpatica perché non è un santino ma un’ex galeotta, che non si pone mai come giudicante o bigotta ma è anzi meravigliosamente imperfetta, persino scorretta…”. I fan possono stare tranquilli, vedranno ancora delle belle nel convitto più simpatico del piccolo schermo.

