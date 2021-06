Luca Laurenti, conoscete la moglie? Chi è la bellissima

Luca Laurenti è indubbiamente uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo. Nonostante si tratti di un personaggio nazionalpopolare il pubblico conosce poco della sua vita privata. Scopriamo insieme chi è la moglie del comico.

Il debutto televisivo di Luca Laurenti è avvenuto nel 1988, grazie alle comparsate fatte in programmi come Provini e Dibattito! entrambi condotti da Gianni Ippoliti. Ma la popolarità e il successo sono arrivati nel 1991 quando per la prima volta lavora al fianco di Paolo Bonolis, dopo essere stato scelto per entrare a far parte del cast di Urka!, show in onda su Italia 1.

Chi è la moglie di Luca Laurenti

Nonostante sia diventato uno dei volti televisivi più apprezzati, il comico ama tener separati il proprio lavoro dalla vita privata di cui infatti si sa ben poco. Sicuramente una delle curiosità più succulente riguarda la famiglia del comico. Infatti Luca è sposato dal 1994 con Raffaella Ferrari, un nome che anche ai più accaniti fan del piccolo schermo dice ben poco. La donna è totalmente estranea al mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, nella vita fa l’avvocato e sembra non avere alcun tipo di interesse per lo show business.

Il rapporto con la moglie

Secondo quanto dichiarato dal protagonista di Avanti un altro, ha conosciuto la moglie grazie al migliore amico e collega, Paolo Bonolis e una volta incontrata non si sono mai più separati. A questo proposito ha dichiarato: “È stato Bonolis a presentarmi Raffaella Ferrari, la donna della mia vita che ho sposato nel 1994 e da cui ho avuto, tre anni dopo, mio figlio Andrea”. Inoltre in alcune interviste del passato ha anche parlato del rapporto con la moglie affermando: “Io e mia moglie stiamo bene sia insieme che a distanza“. Anche la donna ha confermato le dichiarazioni di Laurenti dicendo: “Siamo le due metà della mela”.

LEGGI ANCHE—->Luca Laurenti e Paolo Bonolis, primo incontro choc: come si sono conosciuti e cosa è successo davvero

I figli di Luca e Raffaella

Luca e Raffaella hanno due figli: Andrea nato nel 1997, 3 anni dopo il loro matrimonio, e Gabriele secondogenito della coppia nato nel 2001.