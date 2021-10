Serena Bortone: età, marito, carriera, Oggi è un altro Giorno | Tutto sulla conduttrice Rai

Conosciamo meglio Serena Bortone, giornalista e conduttrice di Agorà che ha saputo conquistarsi uno spazio importante nel cuore del pubblico italiano.

Serena Bortone è diventata una delle conduttrici più amate dagli italiani, grazie al suo talento e al suo modo di fare che ha conquistato i telespettatori.

Scopriamo di più sulla carriera e sulla vita privata della giornalista e conduttrice di Agorà, il programma televisivo che ha ideato.

Serena Bortone, la carriera della conduttrice e giornalista Rai

Serena Bortone è nata a Roma l’8 settembre del 1970 e ha iniziato a lavorare fin da giovanissima. Il suo debutto è arrivato proprio in Rai, la stessa azienda in cui lavora attualmente. La giornalista ha esordito con il programma intitolato “Alla ricerca dell’Arca”, che all’epoca era condotto da Mino Damato. Successivamente è stata notata per la sua bravura ed è passata a presentare altri programmi molto importanti come “Avanti”, di Serena Dandini.

Durante gli anni di gavetta la Bortone si è formata acquisendo le competenze che la caratterizzano. Ci sono stati molti episodi significativi e celebri, come quella volta in cui le fu chiesto di portare in studio un serpente vero per la sorella di Michael Jackson. Dal 1998 in poi ha cominciato a specializzarsi nel giornalismo del settore politico muovendo i primi passi nelle trasmissioni che approfondiscono tematiche di attualità. Ha fatto da inviata per trasmissioni come Mi manda Lubrano, Ultimo Minuto, Mi manda Raitre, TeleCamere e Tatami.

Serena Bortone è diventata anche autrice, firmando format di successo e diversi documentari. Nel 2010 è arrivata un’ulteriore svolta con la creazione del programma Agorà, trasmissione che ha riscosso fin da subito un grande successo confermandosi tra i programmi chiave del palinsesto. Attualmente è al timone di Oggi è un Altro Giorno su RaiUno, programma in cui ospita personaggi importanti.

Serena Bortone: l’amore e le passioni che vive nella quotidianità

Riguardo alla vita privata della conduttrice non si hanno molte notizie, dal momento che la donna ha preferito tenere lontano dai riflettori la sua quotidianità. Sul suo profilo Instagram non c’è traccia di un compagno o di qualcosa che possa mettere in moto la macchina del gossip: in più di un’occasione la donna ha affermato di non credere nell’istituzione del matrimonio, ma di essere sempre aperta all’amore.

Si conosce molto della sua passione per la lettura, trasmessagli dalla madre per i libri di Don Milani. “Don Milani mi ha insegnato l’attenzione e la cura dell’altro ma anche la necessità di pensare sempre con la propria testa rifuggendo dal conformismo e dall’omologazione”, ha detto la donna a Famiglia Cristiana.

Giornalismo, politica, lettura, ma anche Yoga: Serena ha tanti interessi tra cui compaiono l’opera lirica e il Don Giovanni di Mozart che conosce a memoria. La Bortone parla anche perfettamente l’inglese dal momento in cui ha studiato a Londra da piccola ed ha imparato bene la lingua. Una donna piena di risorse che ha conquistato il pubblico italiano.