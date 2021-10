Gli attori di Un posto al Sole all’inizio della soap, nel 1996: ricordate com’erano? [VIDEO]

Sono passati più di 20 anni dalla prima puntata di “Un posto al sole”: facciamo un salto indietro nel tempo e vediamo i protagonisti al loro primo provino.

Era il 21 ottobre 1996 quando, per la prima volta, andava in onda su Rai 3 “Un posto al sole”. La fiction cardine del palinsesto del terzo canale rappresenta non solo la prima soap opera interamente prodotta in Italia, ma anche la più longeva, con all’attivo ben 26 stagioni. Le storie ambientate sulla collina partenopea di Posillipo fanno compagnia ai telespettatori da ormai più di vent’anni e non mancano mai di sorprendere e intrigare con inaspettati colpi di scena ed emozionanti intrecci di trama. Ma ricordate com’erano i personaggi all’inizio della serie televisiva?

I provini degli attori di “Un posto al sole”

Giovanissimi e inconsapevoli del successo che avrebbero riscosso: così appaiono gli attori di “Un posto al sole” ai loro primi provini nel 1996. Nel filmato caricato sul profilo YouTube ufficiale della fiction, è possibile vedere come e quanto sono cambiati i protagonisti della fortunata serie televisiva di Rai 3 dagli esordi a oggi. Si tratta di un vero reperto storico!

Il provino di Gianguido Baldi

Tra i tanti volti noti della fiction, nel filmato caricato su YouTube c’è anche Gianguido Baldi. All’epoca, l’attore aveva 30 anni e si presentava ai provini per “Un posto al sole” reduce di non poche esperienze sia al cinema (con il film “Dèmoni”) che a teatro. Ma per il pubblico italiano è poi diventato Alessandro Palladini: l’ingegnere navale dall’animo sensibile e romantico.

Una giovanissima Samuela Sardo

Nel video che racchiude i provini, troviamo anche una giovanissima Samuela Sardo. L’attrice, appena 18enne, aveva già debuttato piccolissima in teatro con “Casa di bambola” di Henrik Ibsen, ma anche in televisione, prendendo parte, tra l’altro, alle due stagioni della serie tv di Italia 1, “Chiara e gli altri” e alla terza stagione de “I ragazzi del muretto”. Dal 1996 in poi è però diventata Anna Boschi di “Un posto al sole”: un ruolo che ha lanciato la sua carriera come attrice sia sul piccolo che sul grande schermo.

Maurizio Aiello, 27 anni (o quasi)

Scherza sulla sua età Maurizio Aiello nel filmato che mostra il suo provino per “Un posto al sole”. Forse non tutti lo sanno, ma grazie alla sua interpretazione di Alberto Palladini è riuscito a vincere nel 2001 il premio Telegrolla d’oro come migliore attore di soap opera. Nel corso della sua carriera, ha preso parte anche ad altre fiction televisive, è apparso sul grande schermo e ha addirittura preso parte come concorrente a “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci nel 2009, riuscendo ad arrivare in semifinale!

Dal 1996 a oggi: Patrizio Rispo

Nel filmato compare anche uno degli attori che non ha mai abbandonato la serie dagli esordi a oggi: parliamo di Patrizio Rispo, volto e voce del portiere Raffaele Giordano. Un personaggio davvero storico per la fiction, tanto che l’attore nel 2006 ha pubblicato il ricettario “Un pasto al sole”, che racchiude le principali ricette della famiglia Rispo! Passione culinaria a parte, Patrizio Rispo ha riscosso un grande successo grazie alla sua interpretazione nella soap opera di Rai 3: nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi, recitato al fianco di celebri attori e lavorato come autore a diversi programmi televisivi. Insomma, non poche soddisfazioni!