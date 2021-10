Benedetta Parodi, la nuova casa è un sogno: “Diventerà un gioiellino”

Benedetta Parodi è alle prese con la ristrutturazione della sua nuova casa e condivide con i suoi follower il suo entusiasmo, promettendo di tenerli aggiornati sull’evoluzione dei lavori.

Star della cucina e Influencer

Benedetta Parodi è una delle star del mondo culinario televisivo. Arrivata dai Tg della Mediaset, precisamente Studio Aperto, si è fatta strada nel mondo dello spettacolo a suon di ricette, assaggi e spadellate davanti la telecamere. Importantissima per la sua carriera è stata la rubrica “Cotto e mangiato” che l’ha lanciata verso il successo. Oggi è una delle conduttrici di programmi di cucina più amate.

La sorella di Cristina Parodi ha un account Instagram attivissimo con un seguito di ben 1milione di follower! Insomma, c’è da dire che oltre ad essere una giornalista famosa e un’affermata conduttrice, la star di Bake off Italia è una vera Influencer!

Benedetta Parodi arreda la casa nuova

Benedetta Parodi ama condividere con i suoi follower tantissimi momenti della sua giornata, specialmente al mattino quando fa la colazione e decide quali manicaretti mettere in cantiere per la giornata. Tuttavia la bella giornalista non nasconde di avere altre passioni, come la moda e ultimamente si è scoperto anche l‘arredamento.

In queste ore infatti ha pubblicato una serie di stories in cui racconta il suo nuovo progetto: “Indovinate dove sono? Sono in quella piccola casa che ho deciso di ristrutturare, poco tempo fa, ve l’avevo già detto (guardate il bagno).

Esordisce così ZiaBene, inquadrandosi con il telefonino, mentre cammina tra le stanze di un appartamento spoglio, pronto per essere rimesso a posto e arredato.

Da svelare piano piano

“Quindi adesso abbiamo distrutto tutto (guardate che roba). In realtà non ci dormivo la notte ma adesso sono più sollevata, perchè come spesso succede in questi casi bisogna rivolgersi a degli specialisti” Puntualizza la conduttrice prima di sponsorizzare la ditta che si occuperà di sistemare il suo nuovo appartamento. Infine promette: “Il progetto che abbiamo fatto insieme è bellissimo. Ve lo voglio svelare poco a poco. vedremo trasformarsi questa casa e diventare un gioiellino se avete voglia di seguire le mie stories”

Benedetta Parodi vive a a Milano 2 con il marito Fabio Caressa e i tre figli Matilde, Eleonora e Diego. L’arredo della sua casa si intravede spesso dai video e dalle foto che pubblica sui social e appare curato, minimal e accogliente.