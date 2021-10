Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme: l’amore riesploso negli studi di Amici

Il gossip travolge due protagonisti di Amici: secondo le ultime indiscrezioni, tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca sarebbe ritornato il sereno dopo la crisi che aveva causato la separazione.

Un anno fa, Raimondo Todaro e Francesca Tocca ufficializzavano la fine del loro matrimonio dopo la notizia del flirt tra la ballerina e un ex allievo di Amici, Valentin Dumitru. In tanti, avevano iniziato a pensare che l’amore tra la Tocca e l’ex protagonista di Ballando con le stelle fosse finito proprio a causa del tradimento di lei con il giovane allievo, ma ai tempi fu proprio Raimondo a difendere a spada tratta la madre di sua figlia Jasmine.

“[…] Ben prima che ricominciasse l’ultima edizione di Amici, Francesca e io ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti: ‘Non funziona più’ – raccontò Todaro al settimanale DiPiù Tv – . Erano mesi che provavamo a far funzionare le cose, ma il bene che provavamo a vicenda non bastava più per tenere salda la nostra relazione”. Giunti alla conclusione che il loro matrimonio non aveva più senso di esistere, Raimondo e Francesca si sono separati, ma hanno continuato a mantenere rapporti ottimi per il bene della figlia. Eppure, pare proprio che tra loro ci sia stato un vero e proprio ritorno di fiamma negli ultimi mesi.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca (di nuovo) insieme

Pochi giorni fa, era stato il blogger Amedeo Venza a lanciare l’indiscrezione sull’ipotetico riavvicinamento tra i due professionisti di Amici.

Riproponendo un post dello scorso settembre, Venza raccontava su Instagram: “Questa sera Raimondo e Francesca insieme a cena con le rispettive famiglie… Che ci sia un ritorno di fiamma o semplice amicizia?”.

“Un mese fa era arrivata la segnalazione di un ritorno di fiamma tra la ballerina Tocca e il professore di Amici Todaro… – aveva aggiunto – . Oggi, fonti vicine fanno sapere che i due si stanno riavvicinando sempre di più a piccole dosi”.

A confermare quanto raccontato via social, ci ha pensato il settimanale Chi, che ha ufficializzato la reunion tra Todaro e la Tocca svelando un ulteriore retroscena.

“[…] I due si erano lasciati per un tradimento di lei. Todaro e Francesca, che ora lavorano insieme ad Amici, sono tornati sotto lo stesso tetto”, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini.

La coppia, dunque, pare sia tornata a vivere insieme e sia riuscita a ricomporre i cocci di un matrimonio che non era destinato a sgretolarsi completamente.

Todaro ad Amici, il siparietto con Zerbi

In una delle ultime puntate di Amici, tuttavia, era stata proprio Maria De Filippi a lasciar intendere che tra Raimondo e Francesca fosse tornato il sereno.

Dopo un passo a due ballato dalla Tocca e dall’allievo Mattia, la conduttrice aveva notato come lo sguardo di Raimondo fosse fisso sul concorrente, mentre quello di Rudy Zerbi fosse solo per Francesca.

Il debole del professore di canto per la ballerina è ormai cosa nota e, tra l’ironico e il puntiglioso, Raimondo si era affrettato a commentare in diretta: “Non so se è la mia presenza, ma quando io vi vedevo da casa c’era sempre il cartello ‘Sto volando’. Oggi non lo ha fatto!”.

“Sono un uomo di una certa eleganza. Ma l’ho pensato”, ha ribattuto sornione Zerbi, mentre Maria De Filippi aggiungeva divertita: “Ma quei pedalini te li ha scelti Francesca?”.

Una battuta sulla quale Raimondo Todaro ha sorvolato, ma che ha lasciato intendere che il sereno tra il prof di danza e la moglie fosse tornato, così come suggerito dal gossip.