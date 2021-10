Qui giovanissima in un noto film degli anni ’80, oggi colonna di Amici: l’avete riconosciuta?

In questo frame del 1983, ha appena 26 anni ma è già molto famosa. Oggi è una delle protagoniste del talent di Canale 5, Amici. Avete capito di chi stiamo parlando?

Anna Pettinelli al cinema

Lei è una delle grandi protagoniste, nelle vesti di professoressa di canto, del talent di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, Amici. Ma sapete che Anna Pettinelli, ad appena 26 anni, dopo il programma Discoring su Rai Uno, ha debuttato al cinema in un famosissimo film? Era il 1983 e l’attuale coach del programma Mediaset esordì sul grande schermo in Sapore di Mare 2 – Un anno dopo.

Amatissima dal grande pubblico di Amici, per la sua professionalità ma anche per il suo carattere schietto e sincero, Anna Pettinelli è anche una delle più importanti speaker radiofoniche del nostro Paese. Infatti è uno pilastri di Rds. Ma non è la sola esperienza cinematografica di Pettinelli, che ha recitato nelle pellicole Forever Young, di Fausto Brizzi e Che vuoi che sia di Edoardo Leo, entrambi del 2016.

Carriera di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli ha esordito sul piccolo schermo con il programma Discoring, trasmissione musicale, nel 1982 e restando nel cast sino all’87. Nel mezzo, due Festival di Sanremo, nel 1983 e 1986. In seguito ha partecipato al reality La Fattoria, in qualità di opinionista e come giurata al programma Rds Academy.

In seguito è stata opinionista svariate volte a Pomeriggio Cinque e Vieni da me, ed ha partecipato come concorrente a Temptation Island Vip. Dal 2019, oltre che insegnante di canto ad Amici, è ospite de La Vita in Diretta, condotto da Alberto Matano su Rai Uno.