Ballando con le Stelle, cachet stellare per strappare i due partecipanti alla concorrenza | Ecco chi sono

Pare che due aspiranti ballerini di Ballando con le Stelle di quest’anno, percepiranno un compenso molto alto. Di chi si tratta?

Tutto pronto per la prima puntata

Manca poco al via della prima puntata di Ballando con le Stelle e tra anticipazioni e curiosità sui protagonisti che calcheranno la pista da ballo, sono spuntate anche delle indiscrezioni sui cachet di due nomi importanti del cast. A lanciare il “pettegolezzo”, se così si può chiamare, è il magazine Diva e Donna con delle supposizioni che non passano sicuramente inosservate.

Ormai è tutto pronto per la prima puntata prevista come sempre in prima serata su Rai 1, sabato 16 ottobre. Milly Carlucci presenterà ufficialmente i concorrenti di quest’anno e sicuramente saranno in grado di mantenere alta l’attenzione del pubblico. Tuttavia, pare che due di loro siano stati pagati di più. Chi sono?

I cavalli di razza di Ballando con le Stelle

La dose di celebrità di ognuno equivale alla dose di compenso da percepire. Ci sono nomi nel cast di Ballando con le Stelle, ovviamente famosi: chi più di altri, chi meno. E questo è già un modo per comprendere come siano stati distribuiti i cachet. Tra i modelli, attori, cantanti e sportivi presenti nel cast ce ne sarebbero due in particolare, che avrebbero ottenuto un contratto economicamente più sostanzioso. La rivista di Cairo Editore è arrivata alle sue conclusioni: “Si dice che quest’anno Ballando con le Stelle abbia avuto un taglio del budget del 15%. Ma alcuni cavalli di razza non sono costati poco.”

Di chi parla? I cavalli di razza che accenna la rivista sono Albano Carrisi e Morgan.

“Albano prima di tutto, che da anni ha i suoi principali guadagni dai concerti nei Paesi dell’Est Europa, dove è acclamato, richiestissimo e ben pagato. Per rinunciarvi per i tre mesi di Ballando, Carrisi avrà fatto bene i suoi conti” Si legge sulla rivista di gossip. E ancora: “E poi c’è l’imprevedibile Morgan, che con i suoi problemi economici avrà cercato di spuntare un compenso molto alto.” Che sia effettivamente così?

LEGGI ANCHE ———–>Ballando con le Stelle, Arisa nel cast grazie ad Anna Tatangelo? Il retroscena raccontato dalla cantante

Le cifre di Albano e Morgan

In realtà non sono state rese pubbliche le cifre reali dei compensi che percepiranno Albano e Morgan per Ballando con le Stelle. Ci sono altre voci che invece vedono le casse dello show, non tanto piene, dato che per questo motivo, sarebbe andata in fumo la trattativa Milly Carlucci e Paola Barale.

LEGGI ANCHE ———–>Ballando con le Stelle, le coppie ufficiali in gara: Simone Di Pasquale con la modella Bianca Gascoigne

Quest’ultima era pronta a ritornare in televisione dopo l’Isola dei Famosi del 2017 ma alla fine l’accordo non è stato raggiunto.