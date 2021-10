Ballando con le Stelle, Arisa nel cast grazie ad Anna Tatangelo? Il retroscena raccontato dalla cantante

Grande attesa per la nuova edizione di Ballando con le stelle. Il talent di Milly Carlucci partirà il prossimo sabato su Rai 1 scontrandosi con Tu si que vales!, il colosso di Maria de Filippi che continua a macinare successi nel sabato di canale 5. Tra le concorrenti della nuova edizione ci sarà proprio un ex volto dei programmi della De Filippi. Stiamo parlando della cantante Arisa che lo scorso anno era professoressa di canto ad Amici.

Arisa nel cast di Ballando con le Stelle

Arisa è comparsa di recente nel piccolo schermo nel ruolo di maestra di canto dell’ultima edizione di Amici. Adesso parteciperà alla nuova edizione di Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci. Secondo le indiscrezioni delle ultime ore sarebbe stata proprio una sua collega a convincerla a partecipare al programma di successo di Rai 1. Si tratta di Anna Tatangelo che attualmente è impegnata su canale 5 il sabato pomeriggio alle ore 14:10 con il programma Scene di matrimonio. L’ex di Gigi D’Alessio, quindi ha raccontato a Rosalba di essere rimasta entusiasmata dal talent perché vi prese parte nel 2012 con Stefano Di Filippo. Arrivò in finale, ma non riuscì a portare a casa la vittoria. Fu un’esperienza bellissima per la cantante, dunque non ha esitato a convincere la collega a mettersi in gioco con le scarpe da ballo.

“Tanto tempo fa Anna Tatangelo mi disse che era stata una delle esperienze più divertenti della sua carriera”

“Chi l’avrebbe mai detto che sarei andata a Ballando con le Stelle! Infatti molti di voi mi chiedono perché ho fatto questa scelta. Ho fatto questa scelta perché volevo fare un’esperienza nuova e volevo ballare”, ecco come ha giustificato la sua inaspettata scelta. Per la prima volta indosserà i panni di concorrente di un talent show. Infatti dopo essere stata giudice a X Factor ed insegnante ad Amici, ora si metterà al servizio dei telespettatori per mostrare le sue doti di ballerina. In realtà, però, avrà altre colleghe del mondo della musica nel parterre dei concorrenti. Infatti saranno presenti anche Mietta e Sabrina Salerno, amiche da una vita che venderanno cara la pelle. Il cast di quest’anno promette davvero scintille e un successo assicurato.

Arisa, un mix di bellezza e professionalità

Proprio Milly Carlucci sembrerebbe essere pronta per l’inizio di Ballando con le stelle e avrà modo di avere molti espedienti per dare filo da torcere alla collega Maria de Filippi. Ha voluto a tutti i costi nel cast dei personaggi femminili di spessore del mondo dello spettacolo. Arisa, per esempio, è amata per la sua professionalità, spiccata simpatia (mostrata con i battibecchi con Rudy Zerbi) e bellezza mozzafiato. Chi sarà la regina del sabato sera? Ai posteri l’ardua sentenza.

