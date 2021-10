Scherzi a parte, anticipazioni 10 ottobre: il terribile scherzo a Eleonora Giorgi

Arrivata alla quinta puntata, la trasmissione Scherzi a parte 2021 avrà nuovi ospiti per il 10 ottobre, ecco le vittime nel prossimo appuntamento condotto da Enrico Papi, in programma questa domenica in prima serata su Canale 5.

Cosa è accaduto nelle prime quattro puntate

Dopo tre anni è tornato sugli schermi di Canale 5, Scherzi a parte, storica trasmissione Mediaset nata nel 1992 ed ideata da Fatma Ruffini, giunta ormai alla sua 15esima edizione e con ben 145 puntate, 4 delle quali nella stagione odierna, dove sono stati numerosi i personaggi famosi ad aver subito degli scherzi, come nel caso degli ex sportivi Giancarlo Fisichella, Clemente Russo e Fulvio Collovati, ai giornalisti Giorgia Rossi, Massimo Giletti e Mario Giordano, passando poi per Andrea Roncato, Al Bano ed Andrea Giuliacci.

Leggi anche: Scherzi a Parte 2021: le vallette di Enrico Papi

Oltre agli scherzi registrati e confezionati, non sono mancati quelli in studio ed in diretta live, come capitato nel corso delle 4 puntate ad Orietta Berti, Giulia Salemi, Ciccio Graziani e la scorsa settimana a Maurizio Battista, al quale lo scherzo ha suscitato qualche polemica di troppo per essere stato troppo spinto. Gli ascolti della trasmissione, dopo una buona partenza sui 3 milioni e mezzo di spettatori ed uno share del 21%, sono calati di mezzo milione circa e di 5-6 punti percentuali nel corso dei successivi appuntamenti.

Le novità e gli scherzi di questa domenica

Nel corso della prossima puntata, tra i personaggi coinvolti negli scherzi ci sarà la nuotatrice, ormai prossima al passo di addio all’attività agonistica, Federica Pellegrini. Oltre alla sportiva, anche i cantanti Memo Remigi, il quale sarà protagonista del cast di Ballando, e l’ex Pooh, Red Canzian. Vittima di uno scherzo in auto, anche l’attrice Eleonora Giorgi, mentre resta da capire chi sarà l’ospite in studio a subirlo in diretta.

Leggi anche: Federica Pellegrini pronta a dire addio: la sofferta decisione della sportiva

La prossima puntata andrà in onda il 10 ottobre e sarà anche il penultimo appuntamento con la trasmissione di Enrico Papi, domenica 17 si terrà infatti l’ultima. Per quanto riguarda la diretta tv, il programma sarà su Canale 5 a partire dalle ore 21 e 20, Scherzi a parte si potrà inoltre seguire in streaming su Mediasetplay.