Massimo Giletti, il racconto della malattia: “Sono andato in un centro specializzato a Ginevra”

Massimo Giletti è uno dei conduttori più amati e seguiti dagli italiani. Attualmente è stato vittima di uno scherzo realizzato dalla produzione di Scherzi a parte e, come sempre, è stato impeccabile nel modo di affrontare la bizzarra situazione. A maggio, invece, ha rilasciato un’intervista a OK Salute e benessere e ha parlato del suo stato fisico. Ecco come stanno le cose.

L’intervista di Massimo Giletti

Massimo Giletti ha dichiarato di aver avuto un’infanzia e un’adolescenza non serene a causa dei gravi problemi alla schiena. Per fortuna il peggio è passato e il merito è stato sia delle nuove tecniche riabilitative sia della fede. Non a caso è andato ben trenta volte a Lourdes. Ha potuto contare anche sull’affetto dei familiari, in primis della madre che è stata la prima a notare delle anomalie della colonna vertebrale. Ecco cosa ha riferito durante l’intervista al settimanale.

“Scoliosi grave, da bambino portavo il busto”

Il conduttore ha raccontato di aver vissuto dei momenti bui quando era piccolo a causa della scoliosi. E’ stata la madre a notare un particolare della colonna vertebrale, dunque non ci ha pensato due volte a portarlo in ospedale. I medici dissero che non avrebbe camminato a lungo: “Quella curva preoccupa la mamma, che mi porta immediatamente dal primario di ortopedia di un ospedale torinese…la sentenza che lo specialista butta lì senza mezzi termini…Scopro così di essere affetto da una gravissima forma di scoliosi”. Poi ha proseguito dicendo che erano contro l’intervento chirurgico: “Mia madre non ne ha alcuna intenzione. Opta invece per un centro fisioterapico specializzato di Ginevra, presso l’Hôpital Gourgas. Neppure lì mi danno grandi speranze, ma mi sottopongono a intense sedute di ginnastica specifica”. Purtroppo ha dovuto mettere il busto in un secondo momento, cercando di sfuggire da sguardi indiscreti dei coetanei. All’inizio viveva il tutto come una sorta di trauma, ma poi decise di cambiare atteggiamento.

“Desidero riappropriarmi della mia normalità”

“Decido di non lasciarmi più condizionare: vado in palestra, gioco a calcio, non rinuncio neppure alla spiaggia né alle gite scolastiche, nonostante abbia sempre bisogno dell’aiuto del mio compagno di banco per mettere e togliere il busto. Non voglio più sentirmi diverso…Ma poi arrivano i busti di gesso, che mi costringono, questa volta, a trasferirmi a Ginevra per sei mesi: periodicamente me li cambiano, poi ci sono sempre gli esercizi riabilitativi, le trazioni e quant’altro. È di nuovo difficile”. Nonostante tutto Giletti non ha né lasciato gli studi né gettato la spugna. Infatti con il tempo ha ripreso in mano la propria vita grazie soprattutto a un macchinario che ha chiamato Arcobaleno. Ora fa degli esercizi giornalieri e anche se ha dei mal di schiena subito passano.

