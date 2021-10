Un Posto al Sole, anticipazioni dall’11 al 15 ottobre: Renato in lotta con Niko, Silvia pronta a lasciare Napoli?

Anticipazioni e curiosità sulle puntate della soap di Rai Tre, Un Posto al Sole, di questa settimana: da lunedì 11 a venerdì 15 ottobre. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Le prossime puntate

Continua, con il solito grande successo, la nuova stagione dell’amatissima soap di Rai Tre, Un Posto al Sole. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni delle puntate in onda questa settimana da lunedì 11 ottobre e venerdì 15 ottobre, dalle 20.40 circa. Nelle prossime puntate, un ruolo centrale nella narrazione della soap, sarà occupato dalla crisi matrimoniale tra Michele e Silvia. In particolare, nella puntata di lunedì 11 ottobre, il Saviani seguirà Silvia e dovrà decidere come affrontare la situazione di petto dopo la scoperta. Nel frattempo, Mariella e Guido, preoccupati per il loro amici, cercheranno di fare di tutto per aiutarli.

Problemi anche per Filippo che, ormai, sembra sempre più attratto da Viviana, anche se non smettere di sperare in un ritorno con Serena. Lo stesso dicasi per Clara, combattuta tra Patrizio e Alberto. Nella puntata di martedì 11 ottobre, Filippo sembrerà accantonare il ritorno di fiamma con l’ex moglie. Ma non è certo finita qui. Lo stesso dicasi per Clara, combattuta tra Patrizio e Alberto. Nel mentre, Michele farà una proposta inaspettata a Silvia per cercare di salvare la sua relazione.

Le altre puntata della settimana

Nella puntata di mercoledì 13 ottobre, invece, sarà Serena a mettere dinanzi ad un bivio Filippo: la presenza di Viviana nelle loro vite non è più sopportabile. La proposta di Michele, come scopriremo, porterebbe Silvia lontana da Napoli e, dunque, da Giancarlo. Nella puntata di giovedì 14 ottobre, a causa dei sospetti sul padre, Niko si mostrerà sempre più in crisi. Rossella, invece, prenderà una decisione inaspettata per quanto riguarda il suo rapporto con Riccardo.

Nell’ultima puntata della settimana, di venerdì 15 ottobre, si parlerà delle indagini sull’aggressione a Susanna, che procedono molto a rilento, gettando Renato in un forte senso di angoscia. Infine, Alberto, si accorderà con Clara, su suggerimento di Mariella e Guido.