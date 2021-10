Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni al vetriolo contro Soleil: “Sta rosicando perché…”

Era nell’aria da tempo e, alla fine, l’astio tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge è venuto a galla: nelle ultime ore, la ex tronista ha usato parole al vetriolo nei confronti della ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Soleil Sorge si è resa sin da subito protagonista del Grande Fratello Vip: il suo ingresso nella casa di Cinecittà si è fatto notare e l’atteggiamento spavaldo della ex di Uomini e Donne ha infastidito non pochi concorrenti del reality show. In particolar modo, Soleil si è scontrata con le donne della casa e molte l’hanno tacciata di maleducazione e saccenza, oltre che di mancanza di rispetto nei confronti di chiunque.

Lei, però, avvezza alle critiche ha fatto spallucce e continuato il suo gioco, alimentando ancora di più la diatriba nella casa del Grande Fratello Vip per la relazione – ormai passata – con Gianmaria Antinolfi. E, proprio prendendo spunto dal flirt con l’imprenditore napoletano e dal comportamento assunto nei confronti di molti inquilini, Sophie Codegoni ha deciso di dire la sua spendendo parole al vetriolo per la coinquilina.

Sophie Codegoni sbotta contro Soleil

Che tra Sophie e Soleil non corresse buon sangue era chiaro fin dall’ingresso di entrambe nella casa di Cinecittà.

Eppure, trascorse le prime settimane nel reality show di Canale 5, sembrava che tra le ex di Uomini e Donne fosse stato stipulato una sorta di armistizio.

Nelle ultime ore, però, la Sorge non ha esitato a punzecchiare la Codegoni definendola “meno famosa di lei” e “una sorta di comodino” all’interno della casa.

Sophie ha ingoiato, ha evitato lo scontro, ma durante un confronto con gli amici più stretti non ha esitato a sparare a zero contro la rivale.

“Sono tre giorni che continua a provare inutilmente ad umiliarmi, ma nella sua umiliazione c’è la sua verità – ha sbottato la ex tronista di Uomini e Donne – . Io sono qui dentro e lei è qui dentro, ma abbiamo fatto gli stessi programmi televisivi, quindi io sono non famosa quanto te”.

“Quando mi dice: ‘Probabilmente tu e Gianmaria non arrivate nemmeno in copertina’, a lei che ci è stata sei mesi non hanno fatto nemmeno l’articolo – ha continuato ad inveire Sophie – .Poi ieri mi ha dato del comodino […] Se lei sta rosicando perché il suo ex fidanzato non le dà più attenzioni, inizio a pensare che […] l’unico contenuto di Soleil qui dentro, oltre i suoi litigi, è Gianmaria”.

“Soleil cerca di umiliarmi perché…”

Pronta a ripetere tutto ciò che ha detto agli amici più stretti nel corso della diretta del Grande Fratello Vip di oggi, 11 ottobre, Sophie ha continuato a sparare a zero contro Soleil.

“Chi osanna questa grande personalità è il primo a non averla perché la grande personalità non si dice, ma si dimostra. Ma non con le urla o con le battutine per umiliare, che è l’unica cosa che sta facendo da quando è qui – ha aggiunto ancora agguerrita la Codegoni – . Io non sono qui dentro per farmi trattare da scema e da fessa da nessuno”.

“Lei sta rosicando perché lui (Gianmaria, ndr) non la guarda più e cerca di umiliare me!”, ha continuato Sophie, mentre le amiche le davano ragione.

Dopo le parole al vetriolo, dunque, Alfonso Signorini potrebbe decidere di mettere Sophie e Soleil a confronto davanti alle telecamere del Gf Vip: tra loro le scintille sono assicurate.