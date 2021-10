Grande Fratello Vip, accade tutto nella notte: baci e carezze tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan

Clamoroso colpo di scena nella casa del Grande Fratello Vip: è scattato il bacio tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Poi i due hanno dormito insieme davanti agli occhi increduli degli altri inquilini.

Il sabato sera appena trascorso nella casa del Grande Fratello Vip è stato all’insegna dei festeggiamenti per il compleanno di Manila Nazzaro. Euforia e divertimento, dunque, hanno invaso le mura di Cinecittà portando gli inquilini del reality show a dimenticare contrasti e conflitti. Così, spinti dalla voglia di confrontarsi in modo più appartato, Miriana Trevisan e Nicola Pisu si sono lasciati andare a qualche momento di confidenza.

La ex di Non è la Rai ha voluto indagare sul reale interesse del giovane nei confronti di Soleil Sorge, ma la loro conversazione si è fatta ben presto più intima. Miriana e Nicola, dunque, hanno continuato a chiacchierare amorevolmente in camera da letto, mentre tutti gli altri inquilini del Gf Vip iniziavano a rendersi conto dell’intimità venutasi a creare tra loro. Fatta irruzione nella camera, hanno incitato i due a scambiarsi un bacio.

Miriana Trevisan e il bacio con Nicola Pisu

“Bacio, bacio, bacio”, hanno iniziato ad urlare i vipponi del Grande Fratello, mentre Miriana Trevisan e Nicola Pisu apparivano un po’ intimiditi dalla presenza degli inquilini.

Alla fine, presi dal gioco, si sono scambiati un bacio a stampo che ha fatto esultare i presenti e scatenato la curiosità della rete.

Il video dell’approccio tra la Trevisan e Pisu ha fatto il giro della rete e, se qualcuno pensa si sia trattato solo di un gioco, qualcun altro è pronto a scommettere che tra loro possa nascere davvero qualcosa.

Dopo il bacio a stampo, infatti, Miriana si è accomodata nel letto, mentre Nicola è rimasto a farle compagnia.

Tra loro coccole e scambi di sguardi, fino a quando la showgirl non si è addormentata per risvegliarsi, il mattino dopo, accanto a Pisu.

Miriana Trevisan: “Nicola è piccolo per me”

Visto quanto successo, Jo Squillo ha cercato di comprendere se Miriana potesse essere davvero interessata al giovane figlio di Patrizia Mirigliani.

Interrogata dall’amica, dunque, la Trevisan ha voluto fare chiarezza sottolineando che il suo rapporto con Nicola è di semplice amicizia ed affetto.

“Ha cercato di baciarmi, giocando, sempre con dolcezza. Lui è sempre dolcissimo. Non è entrato nel letto, che gentilezza, ha dormito sopra il lenzuolo – ha commentato Miriana con Jo – . Per questo non gli ho detto: ‘Vai via’. Poi io mi sono addormentata però non è che lui abbia tentato qualcosa. Anche lui è stato bravissimo. Si è addormentato e basta. Gli ho fatto un po’ di carezzine. Però non me lo aspettavo, lo vedo un po’ piccolo”.