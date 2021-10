Tosca D’Aquino, conoscete il marito dell’attrice de I Bastardi di Pizzofalcone? Ecco chi è e cosa fa nella vita

Tosca D’Aquino è una delle donne più amate e seguite del mondo dello spettacolo italiano. Dotata di fascino e professionalità, ha un curriculum degno di rispetto. Il merito è senza dubbio sia del suo talento e sia dell’amore che riceve da anni dal suo compagno di vita. Si chiama Massimo Martino ed è un noto produttore cinematografico.

La brillante carriera di Tosca D’Aquino

Nata a Napoli il 10 giugno 1966, Tosca D’Aquino è un attrice, comica e conduttrice televisiva italiana. Oltre a essere un’attrice del piccolo schermo, si è dedicata anche al cinema e al teatro. Ha ottenuto la popolarità negli anni novanta grazie a due film di Leonardo Pieraccioni: I laureati e Il ciclone. Ha anche lavorato in alcune fiction accanto a Giorgio Panariello e ha condotto una delle tante edizioni de Lo zecchino d’Oro. Si è messa alla prova anche nel 2007 nella seconda edizione di Notti sul ghiaccio e nel 2017 ha vinto la seconda edizione di Bake Off Italia celebrity edition con l’amica Francesca Piccolo. Nel 2020 è stata nominata direttore artistico e conduttore del Festival Sabaudia Studios. Ciò dimostra che ha un curriculum degno di tutto rispetto. Come se non bastasse la sua professionalità è accompagnata da un fascino inestimabile. In poche parole ha un ottimo mix che le permette di scalare tutt’ora la vetta del successo. Non tutti sanno che nella sua vita c’è un noto produttore cinematografico: Massimo Martino.

“Vuoi invecchiare insieme a me?”

Tosca D’Aquino è stata sposata per ben sette anni con Mauro Gabrielli, un noto ingegnere, che ha reso padre del figlio Edoardo nel 1999. Si sono lasciati dopo 7 anni poi l’attrice nel 2013 è andata di nuovo sull’altare accanto al produttore Massimo Martino. I due hanno convissuto 11 anni e hanno avuto un figlio nel 2005 che hanno chiamato Francesco. Massimo Martino è un produttore cinematografico. Nonostante sia un personaggio di spicco, si sa ben poco sul suo conto. Le persone a lui più vicine sostengono che abbia un animo romantico e spirito intraprendente. La conferma di quanto scritto si ha per via della proposta di matrimonio alla Tosca con una lettera scrivendo “Vuoi invecchiare insieme a me?”. Nonostante siano impegnati per motivi di lavoro, trovano sempre il tempo da dedicare a se stessi e al figlio.

Una coppia lontana dal gossip

Massimo Martino è abituato a lavorare dietro alle quinte, ciò lascia intendere che non mette in piazza la sua vita privata. Si sa qualcosa solo grazie alle descrizioni di amici e moglie. Né lui né la Tosca sono finiti al centro del gossip per crisi, tradimenti o altro ancora. Sui carpet si sono mostrati insieme mano nella mano di rado. Probabilmente si saranno conosciuti su qualche set cinematografico.

