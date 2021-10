Aurora Ramazzotti, il duro sfogo via social: “Si divertono a scrivere di me”

Aurora Ramazzotti si lamenta per quel gossip che non valorizza le sue capacità, scrivendo cose negative sul suo conto. Ecco lo sfogo della celebre Influencer

Dopo X Factor, verso il successo

Ha esordito a X Factor come conduttrice e da quel momento Aurora Ramazzotti è una scheggia verso la sua affermazione professionale. La primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti oggi è più consapevole ma non esita a sottolineare la presenza di quei media che non l’apprezzano e che per questo motivo non scrivono cose proprio carine su di lei.

Aurora è cresciuta molto nell’ambito dello spettacolo e l’intrattenimento e in un’intervista ha ricordato la sua prima apparizione in TV: “Avevo 18 anni e devo dire che rispetto ad oggi il cambiamento è stato radicale. Se mi guardo indietro quasi non mi riconosco più in quello che facevo”.

Aurora Ramazzotti contro chi si diverte a scrivere di lei

Avere due genitori tanto famosi, per Aurora Ramazzotti, così come per tutti i figli d’arte si è rivelata a volte, un’arma a doppio taglio. Affermare la propria identità non è semplice in questi casi, perchè spesso ciò che si nota subito, è il fatto di essere “la figlia di”. “Oggi sono una persona più consapevole e in questi anni ho lavorato molto più su me stessa. Ho anche studiato. Mi sento di avere un po’ più di esperienza rispetto ai tre anni che ho fatto a X Factor”. Ha specificato Aurora, aggiungendo che ha voglia di fare tante cose e di credere molto in se stessa. “Sono contenta che le persone stiano andando oltre e che riescano a percepire le mie sensazioni” ha affermato.

LEGGI ANCHE ———–>Mistery Land: Aurora Ramazzotti alla prova della conduzione in prima serata, sulle orme di mamma Michelle?

Aurora Ramazzotti infatti, ha lanciato recentemente il suo nuovo programma televisivo, Mistery Land, basato sulla divulgazione pseudoscientifica, in onda in prima serata su Italia 1.“Sono molto contenta che mi sia stata data questa opportunità. Era da tanto che aspettavo di fare un programma mio e il fatto di poterlo fare con Alvin che ha sempre difeso la causa donne è un valore aggiunto”.

LEGGI ANCHE ———–>Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono lasciati? L’indizio social insospettisce i fan

Tuttavia la figlia di Eros non nasconde le critiche nei confronti di alcuni media e si sfoga a Super Guida TV. Il gossip frivolo non le piace per niente, come non gradisce essere tirata in ballo quando ci sono simili argomenti. Da poco ha lanciato anche la sua rubrica social dedicata al sesso e ciò ha scatenato qualche polemica: “È da quando sono piccola che si divertono a scrivere di me e a fare titoli beceri. Io scelgo di fare ciò che mi va. So benissimo che ci sono persone che apprezzano e altre che non condividono. L’importante è non fare del male a nessuno”. Ha concluso la giovane conduttrice