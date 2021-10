Uomini e Donne, Isabella Ricci assente: fatta fuori la dama del trono over?

Scoppia il caos tra una fetta dei fan di Uomini e Donne dopo le ultime anticipazioni sulle puntate del trono over registrate nel fine settimana: Isabella Ricci era stranamente assente negli studi televisivi. La redazione ha deciso di estrometterla dal dating show di Canale 5?

Isabella Ricci è una delle dame del trono over di Uomini e Donne più amate dal pubblico da casa. Approdata nel programma televisivo nel corso dell’ultima stagione, si è fatta notare per il modo pacato, elegante ed equilibrato di confrontarsi con i suoi ipotetici corteggiatori e, in particolar modo, con Gemma Galgani. Le due signore, infatti, hanno un modo di approcciarsi alla trasmissione e ai cavalieri diametralmente opposto e questo atteggiamento è stato di frequente motivo di tensioni.

Tra la Ricci e la Galgani, com’è noto, non corre buon sangue e nelle ultime puntate di Uomini e Donne, dopo duri confronti con Gemma, Isabella non ha esitato a dirsi pronta a lasciare il programma se le accuse nei suoi confronti dovessero continuare. La dama torinese, sostenuta da Biagio e da Armando, infatti, ha più volte tacciato la rivale di falsità nei confronti della trasmissione e degli uomini approdati negli studi televisivi per corteggiarla. L’assenza di Isabella dalle ultime registrazioni, quindi, fa pensare che sia accaduto qualcosa dietro le quinte…

Isabella Ricci assente a Uomini e Donne

Nel fine settimana tra il 9 e il 10 ottobre, Uomini e Donne ha registrato delle nuove puntate del trono classico e di quello over che andranno in onda nelle prossime settimane.

Come emerge dalle anticipazioni iniziate a circolare in rete, oltre alla scelta del tronista Matteo, pare che il pubblico presente in studio sia stato colpito dall’assenza di Isabella Ricci.

La dama, infatti, pare abbia disertato gli studi televisivi di Mediaset nel corso di entrambi i giorni programmati per le registrazioni.

Molti sono pronti a scommettere che la redazione di Maria De Filippi abbia deciso di estromettere la dama del trono over dalla trasmissione per favorire Gemma Galgani.

A lanciare una frecciatina agli autori è stata proprio una ex protagonista di Uomini e Donne, Maria Tona, che attraverso il suo profilo social non ha esitato a commentare sarcastica questa particolare vicenda.

“Isabella non c’è più nel parterre. Isabella dov’è? – ha ironizzato la ex del trono over – . È come se questa storia l’avessi già sentita, ripetuta nel tempo”.

Eppure, l’ultimo post Instagram della Ricci è di qualche ora fa e lo scatto è stato realizzato proprio a Roma, città dove vengono registrate le puntate di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Isabella Ricci lascia il programma

L’assenza di Isabella da Uomini e Donne, quindi, potrebbe essere dovuta a vari motivi che non riguardano una scelta della redazione.

La dama del trono over, infatti, potrebbe aver avuto un imprevisto o, semplicemente, aver deciso di saltare le ultime registrazioni per motivi personali che non riguardano gli attriti con Gemma Galgani.

Certo è, che in una delle ultime puntate di Uomini e Donne, Isabella Ricci aveva comunicato a Maria De Filippi la scelta di andare via dal programma se le accuse infondate sul suo conto fossero andate avanti.

Per il momento, tuttavia, sull’assenza della dama dal trono over non si hanno notizie certe.