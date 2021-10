Colpo di scena nella nuova edizione di Uomini e Donne, per quanto riguarda il Trono Classico: il tronista Matteo Fioravanti ha deciso di concludere il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi.

A pochissime settimane dall’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, già si tirano le prime somme e si arriva alle prime scelte. Fin dal suo esordio, questa edizione del dating show di Maria De Filippi ha dimostrato di essere ricco di sorprese e colpi di scena, partendo subito in picchiata.

Maria De Filippi, insieme agli autori del programma, ha proposto il solito format con le due linee di trono, divise tra il Classico e gli Over. La formula è rimasta invariata: per il Classico ci sono i tronisti e le troniste e nello studio arrivano corteggiatori per conquistarle, per gli Over la schiera è divisa tra dame e cavalieri.

Il successo di quest’anno arriva dalla scelta dei protagonisti, soprattutto per quanto riguarda il Trono Classico, che si sta rivelando davvero molto appropriata non solo perché hanno dei background molto importanti ma soprattutto perché i tronisti e le troniste si stanno dimostrando ragazzi molto determinati. E’ il caso, ad esempio, di Matteo Fioravanti. Vediamo insieme cosa succederà.

La scelta a sorpresa di Matteo Fioravanti

Il giovane tronista ha le idee chiarissime e, a pochissimo tempo dal suo percorso, è già arrivato ad una scelta, lasciando il programma insieme alla giovane Noemi Baratto.

Matteo Fioravanti, così come ha spiegato, ha avuto un colpo di fulmine per Noemi, l’unica che quando era anche nervoso, riusciva a strappargli un sorriso. Non solo ma il tronista ha rivelato di essere rimasto colpito di tutto, di ogni minimo dettaglio della corteggiatrice facendogli provare sensazioni che da tempo non provava più. Così è arrivata la scelta inaspettata di Fioravanti, corredata da molta commozione.

A spronare il giovane e a consigliargli di prendere la situazione di pugno, è stata anche Raffaella Mennoia, presente in studio per poter promuovere il suo ultimo libro e, a quanto pare, Matteo ha deciso di seguire il suo consiglio.

Raffaella Mennoia è stata in ospedale

La giovane donna è uno dei pilastri fondamentali della trasmissione televisiva di Uomini e Donne perché, cresciuta nel cast di Maria De Filippi, oggi è una delle autrici del programma, diventando il braccio destro della conduttrice.

A rivelare ai suoi fan le sue passate condizioni di salute, è stata la stessa Raffaella Mennoia, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale e svelando di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico, senza entrare, però, nei dettagli, nello scorso mese di febbraio.

Dopo quattro giorni di ricovero, infatti, la Mennoia è stata operata e lei stessa confessa di non essere stato il primo intervento chirurgico affrontato ma sicuramente il più doloroso. Per fortuna, però, l’operazione è andata bene ed è un lontano ricordo e Raffaella si è ripresa alla grande.

Già in passato, sempre attraverso i canali social, l’autrice di Uomini e Donne aveva parlato di un’operazione per rimuovere la tiroide.