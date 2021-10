Cristina Lunardini: età, carriera, vita privata, tv | Tutto sulla Zia Cri di È sempre Mezzogiorno

Il programma della Rai È sempre Mezzogiorno riscuote sempre un enorme successo e il merito è senza dubbio di ciò che viene proposto al fedele pubblico. Uno dei membri del cast è la cuoca emiliana Cristina Lunardini. Ecco delle info sul suo conto.

Ecco chi è Cristina Lunardini

Cristina Lunardini è nota al pubblico nel programma televisivo come Zia Cri e con la conduttrice Antonella Clerici mostra le sue gustose ricette. Non a caso ha anche delle pagine social dove le ripropone per coloro che non hanno la possibilità di vederla all’opera nel piccolo schermo. Tutti sono concordi nel dire che è una persona simpatica, solare e talentuosa ai fornelli. Spiega senza tralasciare nessun particolare dei piatti che propone, il mostrando ogni passaggio e lo fa con sorriso smagliante. Del resto è questa la sua caratteristica principale che le ha permesso di entrare nel cuore degli italiani. Gli occhi chiari e i capelli rossi dal taglio sbarazzino le danno un ulteriore tocco di unicità. “La cucina per me non è mai stata solo il lavoro, ma una parte molto importante della vita. Ha sempre rappresentato la condivisione di momenti importanti: regalare del cibo cucinato con le proprie mani e forse tra i più bei gesti d’affetto”, ecco cosa ha detto durante una delle sue innumerevoli interviste.

Vita privata? Top secret

Per quanto riguarda la vita privata si sa solo che è nata a Rimini negli anni 60. Non sono chiari né il giorno né il mese della sua nascita, quindi è difficile riuscire a capire la sua età. Si presume che sia stata sposata, dal momento che ha creato dei simpatici siparietti con Antonella Clerici con battute inerenti alla vita di coppia. La sua privacy, dunque, è avvolta nel manto del mistero al punto tale che non è dato sapere se abbia dei figli. Ciò dimostra che desidera stare davanti alle telecamere solo per mettere al servizio degli altri la sua arte culinaria.

Spiacevole episodio per Zia Cri

Anche se tutela la privacy, Cristina è molto disponibile con chi la segue fin dai suoi primi esordi in televisione. Non a caso ha raccontato di aver vissuto momenti abbastanza difficili per una carenza di ferro: “Sono caduta a terra perché avevo i valori di emoglobina bassissimi. Mi sentivo stanca e avevo il fiatone e il cuore in gola, pensavo di dover magari dimagrire o fare un po’ di allenamento perché fuori forma. Invece il mio ferro si era disperso. Sono stata 2 giorni in ospedale a Riccione e devo dire grazie: mi hanno voluto trattenere perché io volevo andare in studio ma ero disidrata e non avevo ferro”.

