Tiberio Timperi, conoscete l’ex moglie del conduttore Rai? Ecco chi è e cosa fa nella vita

Tiberio Timperi è uno dei conduttori più amati di Casa Rai: nella sua vita c’è un matrimonio finito, quello con Orsola Adele Cazzaniga, madre di suo figlio Daniele.

Tiberio Timperi è sempre stato molto riservato per ciò che riguarda la sua vita privata: considerato come uno degli uomini più ambiti del piccolo schermo, ha avuto grandi amori ma anche grandi rotture.

Attualmente l’uomo si dichiara in cerca della compagna ideale, ma nel suo passato c’è stata una donna che lo ha convinto a mettere su famiglia: lei è Orsola Adele Gazzaniga, la sua ex moglie.

Tiberio Timperi e Orsola Adele Gazzaniga: matrimonio lampo e battaglia legale per il figlio Daniele

Quello tra Tiberio Timperi e Orsola Adele Gazzaniga è stato un grande amore: i due hanno vissuto un rapporto di fidanzamento per circa tre anni prima di decidersi a fare il grande passo. Si sono sposati nel 2005 ma il loro è stato un matrimonio lampo: dopo appena tre mesi dal giorno delle nozze, infatti, la coppia ha dichiarato la fine dell’unione. Ad unire i due resta il frutto di quell’amore, il piccolo Daniele, a cui il conduttore dedica la maggior parte del suo tempo lontano dai riflettori: il figlio di Timperi vive con la madre e per la sua custodia c’è stata una lunga battaglia legale raccontata dal conduttore in due libri, Amarsi sempre! Sposarsi? (2007) e Nei tuoi occhi di bambino (2012).

Tra Orsola e Tiberio la guerra legale si è combattuta anche attraverso le dichiarazioni rilasciate dai due interessati. Tiberio ci ha tenuto a raccontare il punto di vista di un genitore separato: “La mamma è sempre buona, mentre il padre è colpevole a prescindere”, aveva detto intervistato da Il Giorno. Ospite poi di Vieni da me, Tiberio aveva voluto approfondire il suo comportamento nei confronti del figlio sia prima che dopo la separazione: “In certi momenti ho cercato di fare il genitore spazzaneve per evitargli delle brutte esperienze. Quando tu risolvi un problema a tuo figlio, lo risolvi in quel momento, ma forse non gli dai una mano perché poi, nella vita, non ci sarai sempre tu vicino e quindi è giusto che sbaglino”, ha detto.

La donna ideale di Tiberio Timperi: “La bellezza non mi basta”

Attualmente pare che il conduttore sia single, dopo aver rivelato un aneddoto su Vanessa Incontrada, e intervistato sull’argomento ha dichiarato di non inseguire più gli ideali estetici di un tempo. Oggi sono altre le cose che lo spingono verso la donna ideale. “Ho quasi 57 anni e la bellezza non mi basta. Bado alla sostanza, vorrei una donna normale, di quelle che non dicono bugie, che mi veda come persona e non personaggio. Una compagna deve essere un valore aggiunto: ormai io ho i miei ritmi”, ha specificato il presentatore dagli occhi blu.

Tiberio ha detto definitivamente addio alle relazioni basate sull’aspetto fisico, ma parla di una passionalità scatenata da altre qualità. Timperi racconta così la sua visione delle relazioni in questa nuova fase della vita: “Il sesso conta sempre meno. Conta quello che viene prima e dopo. Soppesare, ridere, scherzare: la donna ironica per me è il top”.